China acusa a Estados Unidos de buscar problemas; insiste que Taiwán le pertenece

China acusó hoy a Estados Unidos de "buscar problemas" y defendió que un buque militar chino maniobrase el pasado sábado a escasos 137 metros de un destructor estadounidense en el estrecho de Taiwán, acción que Washington calificó de "insegura".

"Fue Estados Unidos quien provocó y buscó problemas primero. China dio seguimiento y gestionó esta cuestión de acuerdo con la ley y las regulaciones pertinentes", indicó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.

China da argumentos de las maniobras de su buque militar

El vocero aseveró que las medidas tomadas por el Ejército chino fueron "profesionales", "legales" y "seguras".

"Es Estados Unidos quien debe reflexionar en profundidad, hacer autocrítica y corregir sus errores", agregó.

Estados Unidos acusa de intransigencia la maniobra del buque de China

La Marina de Estados Unidos publicó un vídeo, aparentemente tomado desde el ángulo del destructor USS Chung-Hoon, en el que se ve cómo el buque chino prácticamente intercepta al navío cruzándose en su trayectoria a una distancia previamente detallada de 137 metros, según Estados Unidos y Canadá, cuya Marina realizaba maniobras conjuntas con la estadounidense.

Periodistas del portal canadiense Global News, que iban a bordo del navío HMCS Montreal, observaron el incidente en aguas del estrecho de Taiwán, sucedido mientras los ministros de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su par chino, Li Shangfu, asistían al Diálogo Shangril-La (2-4 de junio) en Singapur, el foro de seguridad anual más importante de Asia.

Libertad de navegación son una provocación a China

En declaraciones hechas este 4 de junio en Singapur en una reunión de algunos de los principales responsables de defensa del mundo, Li Shangfu destacó que las patrullas llevadas a cabo con el argumento de libertad de navegación son una provocación a China.

China insiste en que Taiwán le pertenece

El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, acusó a Estados Unidos y a otros países de inmiscuirse en los asuntos internos de China al proporcionar a Taiwán apoyo y entrenamiento militar, además de realizar visitas diplomáticas de alto nivel.

Li denunció que "no se trata de travesías inocentes, sino de provocaciones", reiterando que China no renuncia a la fuerza para tomar Taiwán, isla autogobernada que Beijing considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil.

En su primer discurso público internacional desde que fue nombrado ministro de Defensa en marzo, el general Li Shangfu declaró en el Diálogo de Shangri-La que China no tiene ningún problema con el paso inocente, pero añadió que debemos impedir los intentos de utilizar esas, patrullas, de libertad de navegación, ese paso inocente, para ejercer la hegemonía de la navegación.

Estados Unidos y sus aliados deben cuidar su propio espacio

El Ministro de Defensa chino declaró que Estados Unidos y sus aliados han creado una situación de peligro, y que deberían más bien centrarse en cuidar bien su propio espacio aéreo y aguas territoriales.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que suministra armamento a la isla y en principio la defendería, aseguró que, aunque su país no busca la confrontación, no titubeará "frente a la coerción o el abuso", en línea similar a Li.

Estados Unidos y Canadá mantuvieron que se encontraban en aguas internacionales cuando ocurrió el incidente el sábado, mientras que Beijing defendió que se trataba de sus aguas territoriales.

La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, declaró que Canadá seguiría navegando por donde lo permita el derecho internacional, incluido el estrecho de Taiwán, y que los actores de esta región deben comprometerse de forma responsable.

