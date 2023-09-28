¡A toda máquina! China lanza primer tren bala que cruza el mar

El gobierno de China presumió su primer tren de alta velocidad que cruza cuerpos de agua. Este caso, el tren cruzará el mar para rozar la costa de Fujian, en el sureste del gigante asiático, cerca del estrecho de Taiwán.

El tren sale de Fuzhou, capital de Fujian, para recorrer los 277 kilómetros de vías entre Fuzhou-Ziamen y Zahgzhou. Este sistema de transporte puede alcanzar los 350 kilómetros por hora.

Los trenes viajarán sobre puentes a través de tres bahías costeras. El gobierno chino tiene planes para que la ciudad de Fujian se concierta en una zona de desarrollo integral con Taiwán. Además, espera que este tren ayuda a mejorar las oportunidades de inversión y facilite los viajes.

Update: China's fastest cross-sea high-speed rail started operation on Thursday, with trains running at a maximum speed of 350 km/h along the west coast of the Taiwan Strait https://t.co/wE0HPi2VGz pic.twitter.com/2abqUkFceJ — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2023

¿Cuáles son los trenes de alta velocidad más rápidos?

Un tren de alta velocidad es definido como aquel que en vías especiales pueden alcanzar velocidades superiores a 250 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora en vías convencionales, de acuerdo con la Unión Internacional del Ferrocarril.

Estos son los cinco trenes de alta velocidad más rápidos:

Maglev de Shangai (China)

El tren Shangai Maglev conocido también como el Shangai Transrapid, alcanza la velocidad de 460 kilómetros por hora. Incluso tiene el récord de velocidad de 501 kilómetros por hora.

Este transporte usa fuerza electromagnética para levitar en las vías, lo cual elimina la fricción y permite un viaje silencioso y suave.

CR Harmony (China)

El China Railway Hexie, conocido como Harmony, tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. En un ejercicio de prueba, alcanzó la velocidad de 486.1 kilómetros por hora en el año 2010.

#CRnews The National Day Golden Week railway transportation officially kicked off on Sep 27! The national railway network is expected to serve 190 million passengers during this period, with an average of 15.83 million passengers per day. Are you ready for a joyful journey? 🚄🌟 pic.twitter.com/9JdUALGtBr — China Railway (@ChinaRailways) September 28, 2023

CR Fuxing (China)

El tren China Railway Fuxing opera a 350 kilómetros por hora, y en pruebas ha logrado 420 kilómetor por hora. Este modelo de tren es el primero producido totalmente en el gigante asiático. Puede llevar a 500 pasajeros entre Beijing y Shangai en cinco horas.

DB ICE (Alemania)

El ICE-3, o Intercity Express-3, es un tren eléctrico que opera en Alemania. Alcanza velocidades de 330 kilómetros por hora entre Frankfurt y Colonia.

HS2? Try this.



Paris to Austria, DB ICE train.



304kph/188mph



First Class ticket - £134 pic.twitter.com/JGrxNKYKSy — MisterS (@MrSalvenStadl) September 20, 2023

SCNCF TGV (Francia)

El tren TGV, siglas de Tren a Gran Velocidad en francés, es el primer tren de este tipo en Francia y el pionero en Europa. En 1981 puso el récord de velocidad en su ramo de 380 kilómetros por hora. Para 1990, un tren modificado alcanzó los 515.3 kilómetros por hora.