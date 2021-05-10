En India, víctimas del Covid-19 son lanzadas al Río Ganges

El Río Ganges, el más sagrado de India, registró una de las imágenes más tétricas de la pandemia de Covid-19 en aquel país. Autoridades locales reportaron que decenas de cadáveres, aparentemente de víctimas de coronavirus, aparecieron en las orillas del río.

Ashok Kumar, funcionario local, señaló que fueron localizados 40 cuerpos en el distrito de Buxar, cerca de la frontera entre los estados de Bihar y Uttar Pradesh, dos de los más pobres de aquel país. A pesar de la información oficial, medios locales resaltaron que el número de cadáveres encontrados podría ser mucho mayor, pues podrían ser al menos 100 cuerpos localizados durante la mañana de este lunes.

Según reportes, algunos de los cadáveres encontrados estaban hinchados y parcialmente quemados, lo que podría sugerir que ya llevaban días flotando sobre el río.

Algunos pobladores de la zona señalaron que creen que los cadáveres pudieron haber sido arrojados al río por la saturación de crematorios, además de que hay muchas familias pobres que no pueden pagar por la madera necesaria para las piras funerarias.

De acuerdo con Kumar, ya se dio la indicación de que todos lo cuerpos sean enterrados o incinerados.

"Para nosotros ha sido una escena verdaderamente impactante", declaró Kameshwar Pandey, un residente local.

Te puede interesar: Detectan hongo negro como nueva consecuencia de Covid-19 en India

La pandemia en India

India atraviesa uno de los momentos más críticos de la pandemia a nivel mundial. Durante la última semana, se han superado las 4 mil muertes diarias por Covid-19, aumentando los muertos a más de 250 mil, mientras que también durante la última semana se superó en dos ocasiones la marca de los 400 mil contagios diarios.

A pesar de ello, expertos locales señalaron que el número oficial de muertos podría ser muy inferior, pues de acuerdo con estadísticas, la incidencia de muertes podría ser hasta siete veces mayor a lo reportado de manera oficial.

Además, otro de los grandes problemas que aqueja actualmente a India es que los contagios llegaron hasta las zonas rurales, donde hay muy pocos hospitales y suelen estar distanciados de las comunidades, lo que representa poca veracidad en cuanto a los números reales de cotnagios y defunciones.

Te puede interesar: Restos del cohete chino caen en el Océano Índico sin provocar daños