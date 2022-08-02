China condena visita de Pelosi a Taiwán: “envió señales equivocadas”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán, e indicó que “envió señales equivocadas” a las fuerzas separatistas.

Mediante un comunicado, China advirtió que Pelosi cometió una “violación grave” del principio de una sola China, lo que conlleva a un “impacto severo en la base política de las relaciones con Estados Unidos”.

China recordó que Estados Unidos asumió un compromiso en 1979 de reconocer a Taiwán como parte del país asiático y aceptó mantener relaciones no oficiales con la isla, así como abstenerse de tener intercambios oficiales con la región.

Añadió que el presidente de Estados Unidos tenía la responsabilidad de detener la visita de Pelosi a Taiwán y cualquier actividad que la funcionara intentara realizar en la isla, por lo que consideraron el viaje de Pelosi como “una gran provocación política para mejorar los intercambios oficiales de Estados Unidos con Taiwán. China no acepta eso en absoluto”.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Manifestantes en Taiwán aplauden visita de Pelosi

El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán fue condenado por China; sin embargo, algunos taiwaneses aplaudieron la visita de la funcionaria estadunidense, y con pancartas que decían “Soy taiwanés. Defiendo la independencia de Taiwán” le dieron la bienvenida afuera de su hotel.

“Estamos aquí para presenciar la historia porque desde 1997 Estados Unidos no ha enviado a un funcionario de tan alto rango a Taiwán. Cuando escuché hoy que ella podría venir a Taiwán, estaba muy emocionado y quería venir y verlo por mí mismo. Porque ella apoya la democracia, y sus ideales son muy claros y similares a los nuestros. Y creemos que Taiwán es un país”, dijo Abby Ting, residente local de 38 años.

Simon Lin, trabajador de Taiwán, agradeció a la congresista “por ignorar las amenazas de China y venir a Taiwán para apoyar la lucha de Taiwán por la libertad y la democracia”.

Un grupo separado de manifestantes antiestadounidenses también se manifestó frente al hotel Grand Hyatt, pisoteando una bandera estadounidense y gritando "Fuera Pelosi".

Ejército China inicia realiza operaciones militares

El Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación dijo que llevará a cabo operaciones militares conjuntas cerca de Taiwán a partir de este martes y probará el lanzamiento de misiles convencionales en el mar al este de Taiwán.

Los ejercicios incluirán simulacros aéreos y marítimos conjuntos en el norte, suroeste y noreste de Taiwán, disparos en vivo de largo alcance en el Estrecho de Taiwán y lanzamientos de prueba de misiles en el mar al este de Taiwán, dijo el Comando del Teatro del Este.

