Nancy Pelosi llega a Taiwán pese a advertencias de China

Pese a las serie de advertencias de parte del Gobierno de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a la región de Taiwán.

El avión "SPAR-19" que trasladó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en el aeropuerto de Songshan en Taipéi, capital de Taiwán.

Nancy Pelosi, quien es la tercera en la línea sucesoria del gobierno estadunidense, finalizó su visita a Malasia y despegó del país, con rumbo oficialmente "desconocido". La agenda oficial de su gira continuará en Corea del Sur y Japón.

#ÚLTIMAHORA | Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de Estados Unidos, llegó a Taipei, Taiwán, en la primera visita de un funcionario de ese rango desde 1997. pic.twitter.com/iGPrxoOO0p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2022

China tomará medidas firmes y enérgicas por visita de Pelosi a Taiwán

China tomará medidas firmes y enérgicas para salvaguardar su soberanía e intereses de seguridad si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sigue siendo terca para visitar la región de Taiwán, aseguró el martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, en una conferencia de prensa en Beijing.

Pelosi, quien inició su gira por Asia el lunes, planteó la idea de incluir a Taiwán en su viaje, a lo que China expresó fuerte oposición.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si Pelosi todavía está "a tiempo" para cancelar su viaje a Taiwán, Hua dijo que la pregunta debe dirigirse a Estados Unidos o a la propia Pelosi.

"Creo que sería más apropiado hacer esta pregunta a la parte estadunidense o a la propia Pelosi. En cuanto a la parte china, nuestra posición y actitud sobre este tema son explícitas", señaló Hua.

Isn’t the House of Representatives part of the US govt? Or does the US have more than one govt? The visit of its No. 3 leader to Taiwan by military plane could be taken as unofficial? As long as it is still called the United States of America... pic.twitter.com/jycAI28CTr — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 1, 2022

Hua Chunying, Ministerio de Relaciones Exteriores de China:

En ocasiones repetidas, China ha dejado en claro su posición y principios y expresado su seria protesta a la parte estadounidense. Estamos siguiendo de cerca el viaje de Pelosi. Si Estados Unidos insiste en seguir su camino equivocado, China tomará medidas firmes y enérgicas para salvaguardar su soberanía y sus intereses de seguridad.

Al ser cuestionada sobre si China y Estados Unidos mantienen comunicación para "garantizar que no haya malentendidos o errores de juicio" con respecto al posible viaje de Pelosi a Taiwán, Hua reiteró que China ha dejado clara su posición en muchas ocasiones y advirtió aEstados Unidos sobre la importancia, la sensibilidad y el peligro potencial de este problema

"China y Estados Unidos han estado en estrecho contacto en todos los niveles y a través de varios canales en Beijing y Washington. La parte china ha dejado en claro a la parte estadounidense en muchas ocasiones su firme oposición a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán. Esperamos que los funcionarios estadunidenses comprendan claramente la importancia, la sensibilidad y el peligro potencial de este problema", explicó la vocera.

“Lo que puedo decirte es que la parte estadunidense asumirá la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y los intereses de seguridad de China”.

As a response to Pelosi's visit to Taiwan island, China may send a large amount of military aircraft to fly over Taiwan island and warships into the waters near the island. Such unprecedented actions would be to declare the country's sovereignty over Taiwan island: analysts pic.twitter.com/IBL2RRZuSE — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

China podría enviar aviones militares sobre Taiwán

El medio de comunicación afiliado al estado de China, Global Times, cita a analistas que dicen que China podría enviar aviones militares sobre Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi: Global Times, foto del medio local de noticias a través de Twitter.

"Como respuesta a la visita de Pelosi a la isla de Taiwán, China puede enviar una gran cantidad de aviones militares para volar sobre la isla de Taiwán y buques de guerra a las aguas cercanas a la isla. Tales acciones sin precedentes serían declarar la soberanía del país sobre la isla de Taiwán: analistas".