¿Por qué molesta a China la visita de Pelosi a Taiwán?

Pese a las advertencias, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, llegó a Taiwán a bordo de un avión militar estadunidense, lo que marca la primera visita de este tipo en 25 años y pone en riesgo las relaciones entre Washington y China. Pero, ¿por qué molesta tanto esta visita?

Nancy Pelosi inició una gira por Asia y en su agenda incluyó la visita a países como Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, aunque su para en Taiwán no había sido anunciada sí fue ampliamente anticipada, lo que generó una serie de amenazas por parte de China a Estados Unidos.

Finalmente, este martes, Pelosi llegó a la isla y el Taipei 101, el edificio más alto de la región, se iluminó para darle la bienvenida. Además, una delegación conformada por el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu y la máxima representante de Estados Unidos en el país, Sandra Oudjirk, le dieron la bienvenida a Pelosi.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

¿Por qué le molesta a China la visita de Pelosi?

Desde hace décadas China reclama a Taiwán como territorio propio, a pesar de que nunca lo ha gobernado, por lo que busca aislar a Taipei del escenario mundial e impedir que se una organizaciones o alcance acuerdos diplomáticos que le den legitimidad como un país fuera de Beijing.

Taiwán no tiene derecho a participar en las organizaciones internacionales que solo admiten a los países soberanos, por lo que solo puede ingresar si es reconocido como una región de Beijing, bajo el nombre de Taipei, China.

Asimismo, China llegó a un acuerdo extraoficial con organizaciones internacionales en el cual se comprometen a reconocer a Taiwán como una región del país asiático bajo dicho nombre.

Por lo que, una visita oficial que provenga del extranjero o cualquier país que acepte a funcionarios taiwaneses es mal vista por China, ya que ante sus ojos es reconocer la autonomía de Taiwán.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

¿Cuál es la relación entre China, Estados Unidos y Taiwán?

Después de la fundación de República Popular China, el entonces gobierno estadounidense comenzó con la política de aislamiento y contención contra la Nueva China, y tras el estallido de la Guerra de Corea, rompió todos los acuerdos internacionales sobre la no intervención en los asuntos internos del país asiático.

El entonces presidente estadounidense, Harry S. Truman, envió a la séptima flota para detener cualquier ataque contra Taiwán. La séptima flota estadunidense invadió el estrecho de Taiwán y se estacionó allí.

Estados Unidos firmó en diciembre de 1954 el llamado "acuerdo de defensa conjunta" con las autoridades de Taiwán, dejando bajo su "protección" a la isla.

La intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de China causó la tensa situación de confrontación en la zona del estrecho de Taiwán durante largo tiempo, de ahí el problema de Taiwán se convirtió en una importante disputa entre China y Estados Unidos.

Sin embargo, en 1979, Estados Unidos reconoció a Taiwán como parte de China, pero mantiene vínculos no oficiales con la isla.

Por ello, la visita de la tercera persona más importante en Estados Unidos, Nancy Pelosi representa una provocación para el gobierno de China, que amenazó con tomar medidas firmes y enérgicas para salvaguardar su soberanía e intereses.

