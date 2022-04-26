China reporta primer caso de gripe aviar en humano

Este martes (26 de abril de 2022), China reportó la primera infección humana con la cepa H3N8 de gripe aviar. Aun así, la autoridad de salud del "Gigante Asiático" afirmó que el riesgo de que se propague entre las personas es bajo.

El primer caso de gripe aviar en humano se descubrió en un niño de cuatro años originario de la provincia central de Henan, autoridades chinas señalaron que el menos estaba infectado con la variante (H3N8 ) después de desarrollar fiebre y otros síntomas desde el pasado 5 de abril.

#China reporta primer caso de #GripeAviar en un humano. Se trata de una infección con la sepa #H3N8, informaron autoridades sanitarias de ese país. pic.twitter.com/g10mNOMnVS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 26, 2022

Primer caso de gripe aviar en humanos se registra en China

En un comunicado, la Comisión Nacional de Salud de China también informó que ningún contacto cercano (del menor) se infectó con el virus y agregó que el niño había estado en contacto con gallinas y cuervos criados en su casa.

Cabe señalar que la variante "H3N8" de gripe aviar, se ha detectado previamente en otras partes del mundo en caballos, perros, pájaros y focas, pero no se habían reportado casos humanos de la sepa H3N8.

La Comisión Nacional de Salud de China señaló que una evaluación inicial determinó que la variante "H3N8" aún no tenía lacapacidad de infectar humanos de manera efectiva y que el riesgo de una epidemia a gran escala era bajo.

My ex-wife reports first human case of H3N8 bird flu - https://t.co/D0apwXyqMo pic.twitter.com/myDdDp4IFD — my ex-wife (@exwifenews) April 26, 2022

Muchas cepas de la gripe aviar están presentes en China y algunas infectan esporádicamente a las personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral. El año pasado China reportó el primer caso humano de H10N3.

China, es una nación que cuenta con enormes poblaciones de aves silvestres y de granja de muchas especies, lo que crea un entorno ideal para que los virus aviares se mezclen y muten.

La creciente vigilancia de la gripe aviar en las personas también significa que se detectan más infecciones.

¿Qué causa la gripe aviar?

Los virus H7N9 del linaje asiático y los virus H5N1 del linaje asiático de la gripe aviar altamente patógena han sido responsables de la mayoría de los casos de humanos infectados por virus de la influenza aviar hasta la fecha a nivel mundial, lo que incluye las enfermedades más graves.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar en humanos?

Tos

Diarrea

Dificultad respiratoria

Fiebre superior a 38° C

Dolor de cabeza

Indisposición general

Dolores musculares

Rinorrea.