Nueva gripe aviar presenta mayor riesgo de contagio a humanos
Una ola de gripe aviar en Asia y Europa presenta un mayor riesgo de contagio a los seres humanos debido al elevado número de variantes: OIE.
Una nueva gripe aviar que actualmente corre en Asia y Europa, presenta un mayor riesgo de contagio a los seres humanos debido a su elevado número de variantes, según reporta la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
La propagación de esta influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, ha suscitado la preocupación de los gobiernos y la industria avícola, luego de que brotes anteriores provocaran el sacrificio de decenas de millones de aves, además de restricciones comerciales.
En una entrevista con la agencia Reuters, Monique Eloit, directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), señaló: "Esta vez la situación es más difícil y más arriesgada porque vemos que surgen más variantes, lo que hace más difícil su seguimiento".
What does the further spread of avian influenza among birds entail?— OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) December 30, 2021
🛑 high mortality in poultry
🛑 job losses
🛑 food insecurity
Preparedness at poultry farms is crucial to avoid these consequences. How can AI’s spread be controlled? Learn here: https://t.co/RlfAP5hMGq pic.twitter.com/cLoeGFLtee
Alerta por nueva gripe aviar con mayor riesgo de propagación a los humanos
Eloit agregó que: "Al final el riesgo es que mute o que se mezcle con un virus de la gripe humana que pueda transmitirse entre humanos, entonces de repente adquiere una nueva dimensión".
Hasta el momento (5 de enero de 2021), quince países han notificado brotes de gripe aviar en aves de corral entre octubre y finales de diciembre, en su mayoría dela cepa H5N1. Italia ha sido el país más afectado de Europa, con 285 brotes y casi cuatro millones de aves sacrificadas, según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Por lo general, los brotes suelen comenzar en la época de otoño, cuando la infección se propaga a través de las aves silvestres que migran.
Conforme a datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la "H5N1" es una de las pocas cepas de gripe aviar que ha pasado a los humanos.
There is no evidence to suggest that avian influenza is a food safety concern. But...— OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) January 5, 2022
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🥚 cook poultry products properly 🥚
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as a precautionary measure. pic.twitter.com/iQ4k5OgMjn
En total se ha informado de que unas 850 personas se han infectado con dicha cepa, de las cuales la mitad han muerto.
El año pasado en China, varias personas se infectaron por la cepa H5N6, lo que suscitó la preocupación de algunos expertos, que afirman que una cepa que circulaba anteriormente parece haber cambiado y puede ser más infecciosa para las personas.
A strain of H5N1 avian influenza that hadn’t been seen in the Americas since 2015 has recently been detected in the Eastern part of Canada. Countries in the Americas and Caribbean should increase surveillance of wild birds and poultry and implement stricter biosecurity on farms. pic.twitter.com/iwWzmK6Rxi— OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) December 30, 2021