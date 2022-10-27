China aplica la primera vacuna inhalada contra el Covid-19

En China innovaron la forma de inmunizar contra el Covid-19 y desarrollaron una vacuna inhalada, la primera en su tipo en el mundo, que se comenzó a aplicar el pasado martes en Shanghái como refuerzo.

La vacuna inhalada contra Covid-19 está disponible para residentes de China mayores de 18 años que ya cuentan con su esquema de vacunación inicial completo y su último refuerzo lo recibieron al menos hace seis meses.

Este nuevo medicamento fue probado por el principal regulador de medicinas del país y afirmaron que no observaron reacciones adversas graves durante el estudio de la vacuna inhalada.

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La intención de este fármaco es persuadir a la gente que tiene aversión a las inyecciones de vacunarse contra el Covid-19, además de ayudar a ampliar la inmunización en países pobres debido a que son fáciles de administrar.

La vacuna inhalada tuvo buena aceptación entre los ciudadanos de China, pues decenas de personas acudieron a un centro comunitario de salud para aplicarse su refuerzo contra el Covid-19.

¿Cómo funciona la vacuna inhalada contra el Covid-19?

Los receptores deben inhalar lentamente el aerosol de la vacuna desde una taza, después tiene que aguantar la respiración por cinco segundos. Todo el proceso requiere de menos de un minuto.

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La dosis de la vacuna inhalada es gratuita en China y está disponible en 25 sitios de vacunación en Shanghái.

Los expertos indicaron que la vacuna inhalada podría frenar al virus del Covid-19 antes de que llegue al resto del sistema respiratorio, aunque eso dependería en parte del tamaño de las partículas en suspensión.

Esta vacuna inhlada podría ser el principio de una nueva forma de inmunizar contra el Covid-19 y quizás otros virus, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que alrededor del mundo ya se prueban una docena de vacunas nasales.

