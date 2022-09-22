Covid-19 aumenta riesgo de lesiones cerebrales: Estudio

Investigadores estadunidenses revelaron en un estudio que las personas que padecieron Covid-19 corren un mayor riesgo de sufrir lesiones cerebrales un año después de haberse recuperado, en comparación con las que nunca se infectaron.

El estudio fue publicado por Nature Medicine. La investigación se realizó durante un año en el que los expertos analizaron el cerebro en 44 trastornos diferentes utilizando registros médicos sin identificadores de pacientes en millones de veteranos estadunidenses.

El resultado arrojó que las lesiones cerebrales y otros trastornos neurológicos se produjeron 7 por ciento más en las personas que se habían infectado con Covid-19, en comparación con las que nunca padecieron el virus.

Eso se traduce en que aproximadamente 6.6 millones de estadunidenses tenían trastornos cerebrales relacionados con sus infecciones por Covid-19 , dijo el equipo de investigadores a cargo del estudio.

"Los resultados muestran los devastadores efectos a largo plazo del Covid-19", afirmó en un comunicado el Dr. Ziyad Al-Aly, autor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

¿Cómo se realizó el estudio sobre lesiones cerebrales por Covid-19?

Al-Aly y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y del Sistema de Atención Médica de Asuntos de Veteranos de Saint Louis estudiaron los registros médicos de 154 mil veteranos estadounidenses que dieron positivo en la prueba de Covid-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.

Compararon estos con los registros de 5.6 millones de pacientes que no tenían Covid-19 durante el mismo período de tiempo, y otro grupo de 5.8 millones de personas del período justo antes de que el coronavirus llegara a Estados Unidos.

Al-Aly dijo que los estudios anteriores analizaban un grupo más reducido de trastornos y se centraban sobre todo en pacientes hospitalizados, mientras que el suyo apareció tanto a pacientes hospitalizados como no hospitalizados.

¿Cuáles son las lesiones cerebrales que puede provocar el Covid-19?

Los trastornos de la memoria, denominados niebla cerebral, fueron los síntomas más comunes. En comparación con los grupos de control, las personas infectadas por Covid-19 tenían un 77 por ciento más de riesgo de desarrollar problemas de memoria.

Las personas infectadas por el virus también tenían un 50 por ciento más de probabilidad de sufrir un ictus isquémico, causado por coágulos sanguíneos, en comparación con el grupo que no se infectó.

Los daños por Covid-19 tenían un 80 por ciento más de probabilidad de sufrir convulsiones, un 43 por ciento más de sufrir problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, un 35 por ciento más de sufrir dolores de cabeza y un 42 por ciento más de sufrir trastornos del movimiento, como temblores, en comparación con los grupos de control.

