China revela su plan para llevar hombres a la Luna

China dio a conocer sus planes para llevar una misión tripulada a la Luna. Con esto, el gigante asiático busca convertirse en el segundo país en llevar a hombres hasta el satélite natural.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia de noticias Xinhua, el viaje al espacio podría realizarse antes del año 2030, para realizar investigaciones, exploraciones y experimentos.

La Agencia Espacial de China planea enviar un módulo de aterrizaje a la superficie lunar y una nave espacial tripulada a la órbita lunar antes de acoplarse entre sí. Una vez acoplados, los astronautas ingresarán al módulo de aterrizaje para poder descender a la superficie de la Luna.

Durante el tiempo que los astronautas estén en la Luna, deberán recolectar muestras y explorar la zona, al terminar, regresarán a la nave espacial que los regresará a la Tierra para terminar la misión.

Para lograr el viaje a la Luna, China ya trabaja en crear los trajes para los hombres que viajarán al espacio, los equipos necesarios como los rovers para la exploración, los módulos de aterrizaje y las naves espaciales que se utilizarán.

¿Cómo va la carrera espacial a la Luna?

China no es el único país que planea llegar a la Luna, Estados Unidos ya empezó con los preparativos para hacerlo. Incluso se espera que llegue a la Luna durante el 2025, mucho antes de China.

La misión con la que planea regresa a la Luna se llama Artemis, la cual consta de tres vuelos, dos de preparación e investigación y el tercero en el que tres hombres y una mujer. En agosto de 2022, salió la primera misión hacia la Luna. Artemis II, la segunda parte del plan será lanzada durante la primavera de 2024.