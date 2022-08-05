China impone sanciones a Nancy Pelosi por visita a Taiwán

El gobierno de China anunció este viernes que impondrá sanciones contra Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y a su familia inmediata, debido a su visita a la isla de Taiwán.

“En respuesta a las acciones perversas y provocativas de Pelosi, China decidió imponer sanciones a Pelosi y su familia inmediata”, informó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

En el mismo documento, China condenó lavisita de Pelosi a Taiwán. Aseguró que la funcionaria estadunidense socavó la soberanía y la integridad del país asiático, además “amenazó la paz y estabilidad del Estrecho de Taiwán.

Añadió que “a pesar de las serias provocaciones y la firme oposición de China, Pelosi interfiriendo gravemente en los asuntos internos de China”. Sin embargo, el gobierno de de Beijing no detalló cuáles fueron las sanciones impuestas.

|Reuters

Aumenta la tensión entre China y Taiwán tras visita de Pelosi

De acuerdo con la agencia Reuters, alrededor de 10 barcos de la marina china y 20 aviones militares cruzaron la línea divisoria del estrecho de Taiwán el viernes por la mañana.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que el ejército de la isla había presentado aviones y barcos y desplegado sistemas de misiles terrestres para vigilar la situación en el lugar.

El jueves, China disparó múltiples misiles en las aguas que rodean a Taiwán, en una escalada sin precedentes durante unos ejercicios con fuego real, lo que alerró a Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que no busca una crisis con China por la visita de Pelosi y agregó que la respuesta militar es injustificada.

"No hay justificación para esta respuesta militar extrema, desproporcionada ya la escalada", dijo Blinken, en una conferencia de prensa al margen del Foro Regional de la ASEAN en Camboya. Añadió que "ahora, han llevado los actos peligrosos a un nuevo nivel".

