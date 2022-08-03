Nancy Pelosi se reúne con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen
La presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi se reunió con la mandataria de Taiwán y resaltaron que la cooperación entre EU y la isla continuará.
Luego de reunirse con el portavoz adjunto del Parlamento taiwanés y a pesar de las advertencias de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió en privado con la mandataria de Taiwán, Tsai Ing-Wen.
Poco después, alcanzaron a sus respectivas comitivas en el salón donde darían una conferencia de prensa, donde la presidenta de Taiwán saludó a los estadounidenses con el codo, mientras Pelosi saludó con una leve reverencia a los altos mandos de Taiwán.
La primera en tomar la palabra fue la presidenta Ing-Wen, quien luego de saludar a los presentes e invitados agradeció de manera sincera la visita de Pelosi a nombre de todos los taiwaneses y le otorgó una condecoración: la Orden de la Nube propicia con Gran Cordón Especial.
Además, la presidenta de Taiwán recalcó la importancia entre las relaciones de su país con Estados Unidos, y la admiración que sentían por dar la bienvendia a Pelosi por luchar por la libertad y los derechos humanos en todo el mundo.
La presidenta Ing-Wen también dijo que harán lo necesario para salvaguardar sus fronteras y continurán trabajando con Estados Unidos para el bien de ambos.
Por su parte, Nancy Pelosi agradeció la condecoración y la recibió a nombre del Congreso de Estados Unidos. Resaltó que su nación comparte muchos valores con Taiwán, nación a la cual admira por ser un ejemplo de libertad y democracia así como de cooperación.
Pelosi resaltó que actualmente el mundo enfrenta una lucha entre la democracia y la autocracia, por lo que Estados Unidos apoyará a Taiwán y a cualquier nación que quiera preservar la democracia; y que buscará que su iniciativa en el Pacífico ayude a la isla a tener éxito y seguridad.
It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022
Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5