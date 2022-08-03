Nancy Pelosi se reúne con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen

Luego de reunirse con el portavoz adjunto del Parlamento taiwanés y a pesar de las advertencias de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió en privado con la mandataria de Taiwán, Tsai Ing-Wen.

Poco después, alcanzaron a sus respectivas comitivas en el salón donde darían una conferencia de prensa, donde la presidenta de Taiwán saludó a los estadounidenses con el codo, mientras Pelosi saludó con una leve reverencia a los altos mandos de Taiwán.

La primera en tomar la palabra fue la presidenta Ing-Wen, quien luego de saludar a los presentes e invitados agradeció de manera sincera la visita de Pelosi a nombre de todos los taiwaneses y le otorgó una condecoración: la Orden de la Nube propicia con Gran Cordón Especial.

Además, la presidenta de Taiwán recalcó la importancia entre las relaciones de su país con Estados Unidos, y la admiración que sentían por dar la bienvendia a Pelosi por luchar por la libertad y los derechos humanos en todo el mundo.

La presidenta Ing-Wen también dijo que harán lo necesario para salvaguardar sus fronteras y continurán trabajando con Estados Unidos para el bien de ambos.

Por su parte, Nancy Pelosi agradeció la condecoración y la recibió a nombre del Congreso de Estados Unidos. Resaltó que su nación comparte muchos valores con Taiwán, nación a la cual admira por ser un ejemplo de libertad y democracia así como de cooperación.

Pelosi resaltó que actualmente el mundo enfrenta una lucha entre la democracia y la autocracia, por lo que Estados Unidos apoyará a Taiwán y a cualquier nación que quiera preservar la democracia; y que buscará que su iniciativa en el Pacífico ayude a la isla a tener éxito y seguridad.