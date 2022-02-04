Vladimir Putin y Xi Jinping rechazan expansión de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, quienes externaron su rechazo a la expansión de la OTAN.

Ambos líderes firmaron una declaración en la que instan a que occidente abandone los enfoques ideologizados de la guerra fría y piden a la alianza que descarte la expansión en Europa del este.

China respaldó el llamado de Rusia para que la OTAN detenga su expansión, la demanda central de Moscú en una disputa con los países occidentales quienes dicen que Vladimir Putinse está preparando para la guerra en Ucrania.

También denunciaron la formación de bloques de seguridad en la región de Asia-Pacífico y criticaron el pacto Aaukus, firmado el año pasado entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Vladmir Putin arrives in Beijing to attend the #WinterOlympics and announces a new gas supply deal with China in meeting with Xi Jinping https://t.co/ZbkN3Dvmn2 pic.twitter.com/0uEJN4gWIA — Reuters (@Reuters) February 4, 2022

Asimismo, externaron que están trabajando juntos para dar vida al verdadero multilateralismo.

El anfitrión chino dio la bienvenida a una treintena de colegas que llegaron desde Argentina, hasta emiratos Árabes Unidos, pero el primero en la lista de invitados fue el ruso Vladimir Putin.

Otros encuentros entre Vladimir Putin y Xi Jinping

La reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping ocurre casi tres años después de su última conversación, la cual se realizó en 2019, cuando ambos líderes asistieron a la ceremonia de inauguración de la casa de pandas en el zoológico de Moscú e interactuaron cordialmente con niños.

Las relaciones entre ambos mandatarios comenzaron en 2013, aproximadamente una semana después de que Xi Jinping se convirtiera en el presidente de China.

En ese año, Vladimir Putin recibió a Xi Jinping con el más alto protocolo donde una Guardia de Honor montada por primera vez dio la bienvenida a un jefe de estado extranjero al Kremlin.

Xi Jinping también se convirtió en el primer líder extranjero en visitar el Ministerio de Defensa ruso y el centro de comando de las fuerzas armadas en Moscú. Los dos líderes mantuvieron extensas discusiones, con una duración total de ocho horas.

Desde entonces, los mandatarios han sostenido numerosos encuentros, dejando ver la buena relación bilateral. Las interacciones entre los dos jefes de estado promueven en gran medida el desarrollo de las relaciones entre los dos países que lideran.

