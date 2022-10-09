Presidenta de Taiwán promete reforzar el poder de combate de la isla

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se comprometerá a reforzar el poder de combate de la isla y mejorar sus defensas en un importante discurso que dará el lunes 10 de octubre. Esto sucede en un momento en que las tensión con China ha aumentado de manera drástica.

El Taiwán democrático, reclamado por China como su propio territorio, se ha visto sometido a una creciente presión militar y política por parte de Pekín, especialmente después de ejercicios militares que China celebró a principios de agosto, y que sucedieron luego de la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a pesar de las objeciones de China.

Según un plan para el discurso del lunes por la Fiesta Nacional de la República de China (10 de octubre) , descrito a Reuters por una fuente informada de su contenido, Tsai hablará de "mejorar el poder de combate de la defensa nacional" de Taiwán.

"Además de reafirmar la determinación de Taiwán de fortalecer su autodefensa y su posición sobre el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales, la presidenta también hablará de los esfuerzos para fortalecer el poder de combate de la defensa nacional y su resistencia", dijo la fuente.

La presidenta Tsai ya á supervisando un programa de modernización militar e impulsando el gasto en defensa de la isla, en un momento en el que China insiste en sus reclamo de soberanía sobre Taiwán.

En su discurso, que ocurrirá fuera de la sede presidencial en el centro de Taipei, donde también habrá un desfile militar, Tsai hará hincapié en que la "resistencia democrática" es la clave para proteger a Taiwán, dijo la fuente.