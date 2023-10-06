¡No chinches! Esto es lo que actualmente cobran por fumigar tu casa

Una noticia que comenzó como un hecho curioso entre los residentes de la Ciudad de México, rápidamente ha encendido un foco de alerta en varios sectores de la población y ante el reciente aumento de los casos de chinches en diversos lugares de México, surge la pregunta sobre ¿cuánto cuesta mandar a fumigar tu casa?

Primero se debe tomar en cuenta que en nuestro país el costo por mandar a exterminar alguna plaga es variable y depende diversos factores como el tipo de plaga (chinches, cucarachas, ratas, etc.) Además de la plaga, se debe tomar en cuenta el nivel de la infestación en tu hogar.

Esto cuesta mandar a fumigar las chinches de tu casa

Debes tomar en cuenta que el costo para controlar plagas en tu casa puede ser muy variable, por eso en Fuerza Informativa Azteca te decimos lo que cuesta mandar a fumigar para que extermines las chinches y otras plagas de tu hogar.

El costo por fumigar una casa infestada de chinches también dependerá del tamaño del inmueble, casa o departamento a fumigar. Y por si con estos factores no fuera suficiente, en tu presupuesto también deberás considerar la ubicación de tu hogar porque entre más alejado de la urbanización, será mucho más el costo, es decir que es más caro por el traslado. Conforme a algunos sitios de internet, especializados en combatir plagas, los costos por fumigar tu casa son los siguientes:

Costo por fumigar tu casa contra chinches

Fumigar las chinches de tu casa es un proceso de fumigación complicado además de costoso. Los precios por exterminar este tipo de plaga van desde los 400 y hasta los seis mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infestación, del tamaño de tu casa y del método a utilizar.

¿Cuánto cuesta fumigar?🤔 | En medio de la #psicosis por los reportes de #chinches, especialistas recomiendan realizar una búsqueda de insectos en casa antes de #fumigar.



Realizar esta practica de manera constante, afecta a tus mascotas 🐾 y abejas 🐝@Mitzi_Pulido nos cuenta. pic.twitter.com/wSTee8O0Wh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

Costo por eliminar ratas en tu hogar

Exterminar o mitigar la presencia de ratas en tu hogar es un poco más costosa que eliminar a las chinches, esto debido a la instalación de cebos especiales y trampas paralelos roedores. Eliminar las ratas de tu hogar puede costar entre mil y cinco mil pesos e igual depende del tamaño de tu casa además de su ubicación.

¿Cuánto cuesta exterminar cucarachas, hormigas o mosquitos?

Los precios por terminar con las plagas más comunes, es decir las de cucarachas, hormigas o mosquitos, van desde los 500 y hasta los dos mil pesos. Aquí dependerá de la gravedad de la infestación además del método utilizado para exterminarlos.

Fumigar contra termitas en tu hogar

Fumigar para la eliminación de las termitas en tu casa suele ser costoso ya que esto implica el uso de productos químicos especiales o sistemas de cebo. Eliminar las termitas en tu casa tiene costos que van desde los tres mil y hasta los diez mil pesos y esto va a depender en gran medida, del tamaño de tu hogar y sobre todo de la gravedad del asunto.