¿En dónde hay chinches en CDMX? Estos son los lugares donde se han reportado

Si un día te sientes solo estando en Ciudad de México (CDMX), podrías estar equivocado, pues en las últimas semanas se han reportado chinches en diversos puntos concurridos.

Lo que comenzó como una noticia un tanto curiosa entre los capitalinos, rápidamente ha prendido el foco de alerta en varios sectores de la población, por eso hoy te contamos dónde han encontrado y exterminado estos parásitos en la capital.

¿Hay chinches en el Metro CDMX?

Las chinches son insectos que se alimentan de la sangre de humanos y otros animales vivos. Estos suelen vivir en colchones, roma o muebles con tela, por eso fue una gran sorpresa para todos cuando el Metro fue el primero en anunciar que fumigaron en la Línea A hace dos semanas.

“Como medida adicional al programa de limpieza de la red, esta acción se realizará a lo largo de las 12 Líneas del Metro. Seguimos trabajando.” fue lo que dijo en su momento el STC.

Se inspeccionaron trenes de la Línea A, y se encuentran libres de plagas. De manera preventiva se fumigaron los 16 trenes que circulan de Pantitlán a La Paz. Como medida adicional al programa de limpieza de la red, esta acción se realizará a lo largo de las 12 Líneas del Metro.… pic.twitter.com/sFbXgOUPUp — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2023

¿En qué facultades de la UNAM se han reportado chinches?

El problema de las chinches saltó a las aulas cuando alumnos de la Facultad de Química, ubicada en Ciudad Universitaria, denunciaron que encontraron estos parásitos. Debido a la cantidad de reclamos, la Facultad suspendió las clases el pasado 28 de septiembre para determinar si había o no chinches.

Este lunes, luego de que también recibieron denuncias, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fumigó los edificios. De igual forma, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se unieron a los esfuerzos por detectar chinches.

Finalmente, este 3 de octubre, la UNAM informó un comunicado en el que no encontraron rastros de estos animales en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios.

Otros lugares de CDMX donde se ha denunciado la presencia de chinches

Por su parte, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también realizó trabajos de fumigación. Por el momento, se encuentran a la espera de que las autoridades sanitarias verifiquen que ya no hay peligro para los alumnos, por lo que las clases podrían retomarse hasta el 5 de octubre.