Choque entre camioneta y tren deja 5 muertos en Hungría

Al menos cinco muertos y más de 10 heridos dejó un choque automovilístico en el sur de Hungría, cuando una camioneta se estrelló contra un tren lo que provocó que un vagón se descarrilara.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió en un cruce en Mindszent, cerca de la frontera entre Hungría y Serbia al rededor de las 7:00 horas de este martes.

“El accidente ocurrió el 5 de abril de 2022, poco antes de las 7:00 a.m. en el área interior de Mindszent, en el cruce ferroviario Déli utca”.

La policía de Hungría informó que cinco ocupantes de la camioneta murieron, además hubo varios heridos dentro tanto el vehículo como en el tren. Añadieron que el camión transportaba siete trabajadores locales.

Por su parte, la compañía ferroviaria estatal dijo que el tren involucrado en el choque que se dirigía de Kiskunfelegyhaza a Hodmezovasarhely chocó con una camioneta, descarrilando un vagón con 22 pasajeros, de los cuales dos resultaron gravemente heridos y otros ocho levemente heridos.

"El tren descarriló por la fuerza de la colisión. Cinco de los pasajeros de la camioneta murieron en el accidente en la escena. Más de diez resultaron heridos en el tren y en el vehículo".

Los dos heridos de gravedad fueron hospitalizados, mientras que las personas con lesiones leves fueron atendidas por paramédicos en el lugar del accidente.

Autoridades investigan causas de accidente en Hungría

Autoridades de Hungría informaron que iniciaron una investigación para determinar cuáles fueron las causas del choque, sin embargo, en la primera información, la empresa de trenes indicó que los semáforos del cruce funcionaban bien.

El portavoz de la policía explicó que la camioneta condujo hacia las vías del tren, ignorando las luces rojas que anunciaban el próximo pasó del tren, y que lo obligaban a detenerse para permitir el paso del tren.

“Nuestros compañeros cerraron todo el ancho de la vía afectada 4521 durante la inspección del sitio y rescate técnico. El tráfico comenzó a la mitad a las 9 p.m”, compartió la policía en sus redes sociales.

