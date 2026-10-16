¡Video de la tragedia! Choque entre autobuses en Canadá deja 3 muertos; unidades quedan envueltas en llamas

Un choque en cadena que involucró a dos autobuses de transporte público y varios automóviles dejó tres personas muertas y 19 heridas este jueves en Calgary, Canadá; el accidente provocó un incendio que consumió dos unidades y movilizó a los servicios de emergencia en una concurrida intersección de la ciudad.

Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro comenzó cuando un autobús impactó un automóvil y desencadenó una serie de colisiones que alcanzaron a otros vehículos; entre los lesionados se encuentra un policía que fue trasladado a un hospital, mientras las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió la tragedia.

¿Cómo comenzó el choque en cadena en Calgary?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Policía, el primer autobús chocó contra un automóvil y, tras el impacto, perdió su trayectoria hasta colisionar con otra unidad de transporte público que permanecía detenida en una parada.

La segunda unidad terminó desplazándose hacia el otro lado de la vía, donde golpeó a tres vehículos más; la secuencia de impactos derivó en un incendio que envolvió a ambos autobuses y generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

El sargento Andy Woodward señaló que el siniestro dejó una escena de grandes dimensiones, mientras los equipos de emergencia atendían a las personas afectadas.

Autobús que funcionaba con gas natural quedó envuelto en llamas

Las primeras indagatorias apuntan a que el combustible de uno de los autobuses pudo influir en el incendio; la unidad que recibió el impacto funcionaba con gas natural, aunque las autoridades todavía deben esclarecer las circunstancias exactas en que se originó el fuego.

Imágenes difundidas tras el accidente mostraron uno de los vehículos con llamas extendidas sobre el techo y una densa columna de humo; la parte frontal del autobús señalado como el primero en chocar también presentó daños severos.

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#Tragedia en Calgary, #Canadá: tres personas perdieron la vida y 16 resultaron heridas tras el choque e incendio de un autobús de transporte público. https://t.co/9YOacWc3DL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 16, 2026

Autoridades investigan el accidente y atienden a las víctimas

Del total de 19 personas heridas, diez fueron trasladadas en ambulancia a hospitales; un agente policial también requirió atención médica. El balance reportado incluye tres personas fallecidas.

El alcalde de Calgary, Jeromy Farkas, anunció que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Las autoridades también recordaron que existe un servicio gratuito de asistencia para víctimas y testigos que necesiten apoyo tras el accidente.