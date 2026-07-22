Incendios en Canadá: los contaminantes invisibles del humo que afecta a la salud

Los incendios forestales que permanecieron activos en Canadá no solo han consumido miles de hectáreas de bosque, también han provocado que enormes columnas de humo crucen la frontera y deterioren la calidad de aire en ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York.

¿Qué son los contaminantes invisibes de un incendio forestal?

Cuando ocurre un incendio forestal, el humo libera una mezcla de partículas y gases. Sin embargo, no todos permanecen iguales conforme avanzan en el aire.

De acuerdo con CNN, uno de los compuestos que cambia con el tiempo es el carbono marrón, un tipo de partícula que puede modificar sus propiedades químicas al exponerse a la luz solar.

La científica Delphie Farmer explicó que los fotones de la luz rompen los enlaces químicos de estas partículas mediante un proceso conocido como oxidación.

Como consecuencia, la columna de humo puede perder su color marrón y verse más clara, aunque eso no significa que sea menos peligrosa.

Por el contrario, este proceso puede incrementar la toxicidad de las partículas. Además de alterar las partículas presentes en el humo, la oxidación favorece la formación de otros contaminantes invisibles.

Uno de ellos es el ozono a nivel del suelo, un gas altamente reactivo que no se libera directamente durante el incendio, sino que se forma cuando los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles presentes en el humo reaccionan con la luz solar y las altas temperaturas.

¿Cómo afecta a la salud respirar el humo de un incendio?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el ozono troposférico puede:



Inflamar los pulmones

Provocar la concentración de las vías respiratorias

Hacer que respirar resulte doloroso

Agravar enfermedades como el asma

Otro contaminante que puede generarse conforme envejece el humo es el formaldehído, un gas incoloro que también se forma mediante reacciones fotoquímicas. Este compuesto puede provocar:



Irritación en los ojos, nariz y garganta

Molestias en los pulmones

Problemas respiratorios

Un mayor riesgo de cáncer en exposiciones prolongadas

Expertos señalan que el humo que persiste puede volverse más dañino con el paso de las horas o de los días, incluso cuando ya no luce tan denso.

