Conductor ignora las reglas e invade carril exclusivo del Metrobús CDMX; choca contra la unidad

Un conductor provocó un fuerte percance vial tras invadir la ruta confinada del Metrobús CDMX en la céntrica avenida Doctor Río de la Loza; según el reporte de Luis Gamboa de Azteca Noticias, el individuo circuló de forma ilícita por esta vía de acceso restringido y se impactó de manera abrupta contra la parte trasera de una unidad de pasajeros, lo que terminó por generar una movilización inmediata de diversos elementos de seguridad pública en la zona centro de la capital del país.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para valorar al individuo por diversos golpes corporales derivados de la colisión; y tras una revisión exhaustiva, los paramédicos determinaron que el motociclista no requería traslado hospitalario. Sin embargo, los oficiales de tránsito aseguraron su vehículo de manera definitiva para remitirla a un corralón, con el firme propósito de iniciar las investigaciones formales y deslindar responsabilidades legales.

🚩 No hay mayor red flag que invadir el carril de Metrobús 😩🚍



Realizamos operativos junto con la Subsecretaría de Control de Tránsito para inhibir la invasión al carril confinado en:



👉 Auditorio, Línea 7

👉 La Diana, Línea 7 pic.twitter.com/fXaeFQ23N8 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 30, 2026

¿Cómo fue el accidente con el Metrobús CDMX?

El choque sucedió cuando el conductor ignoró por completo los señalamientos viales de la ruta, un hecho que resaltó la imprudencia recurrente de algunos automovilistas de transitar por zonas de uso exclusivo para el transporte público. Debido a las demoras viales, que afectaron a decenas de pasajeros en sus traslados diarios hacia sus lugares de trabajo, las autoridades de tránsito pidieron endurecer las medidas operativas para evitar los riesgos viales.

Las autoridades se llevaron el vehículo al corralón y establecieron un operativo de vigilancia en la zona. Luis Gamboa Las autoridades se llevaron el vehículo al corralón y establecieron un operativo de vigilancia en la zona. Luis Gamboa

Sanciones y multas por invadir la ruta del Metrobús en CDMX

El Reglamento de Tránsito capitalino castiga con rigor económico esta infracción común, y la sanción actual destaca por su elevado costo de entre cuatro mil y seis mil pesos. Este castigo repercute de forma directa y severa en los bolsillos de todos los infractores, pero los especialistas en movilidad esperan una mayor fiscalización con cámaras viales automáticas.

En este caso, los agentes preventivos confiscaron la unidad de dos ruedas tras confirmar el siniestro, debido a que el retiro oportuno del vehículo resulta fundamental para restablecer el servicio de pasajeros. El infractor también debe asumir los altos costos por arrastre y derecho de depósito vehicular.

Tras este incidente, la policía instaló un operativo de vigilancia discreto en la zona del incidente vial, para que la presencia de oficiales ayude a disuadir a los conductores más imprudentes en una medida policial que brinde certidumbre y tranquilidad a todos los usuarios del sistema.