"¡Llamen a la policía!”... dos policías se agarran a golpes en el Metrobús

Dos mujeres policías auxiliares protagonizaron una pelea en la plataforma de la estación Ayuntamiento, de la Línea 1 del Metrobús, frente a usuarios del transporte público. La la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ya investiga.

Tras difundirse el incidente, personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos. Ambas uniformadas ya fueron identificadas y deberán rendir su declaración para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué pasó entre las policías auxiliares en la estación Ayuntamiento?

De acuerdo con la SSC, el enfrentamiento ocurrió dentro de la plataforma de la estación Ayuntamiento, donde las dos elementos de la Policía Auxiliar se vieron involucradas en una pelea.

Luego del incidente, Asuntos Internos inició las indagatorias correspondientes para conocer las causas del altercado y determinar si las uniformadas incurrieron en alguna falta al reglamento de la corporación.

Usuarios en redes sociales, mencionaron que una de ellas llegó a agredir a su compañera, la otra oficial solo se defendió del ataque. Aún se desconocen las causas de la agresión.

Ningún pasajero intervino en la pelea entre las policías, solo observaban a la distancia y se escucharon un par de gritos pidiendo que se detuvieran. Sin embargo las oficiales siguieron con los empujones y puñetazos.

🚨⚠️ Reportan riña entre policías en estación del Metrobús ⚠️🚨



Un usuario reportó que este mediodía, alrededor de las 12:46 horas, presenció una presunta agresión entre dos elementos de la Policía en la estación Ayuntamiento del Metrobús.



De acuerdo con su testimonio, una de… pic.twitter.com/OKnGIsLEGI — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 27, 2026

¿Qué sanción podrían recibir las policías que se pelearon?

La SSC informó que las dos oficiales fueron citadas a declarar como parte de la investigación administrativa.

Con base en los reglamentos internos de la Policía Auxiliar y una vez que concluyan las indagatorias, las sanciones pueden ir desde un apercibimiento o suspensión, hasta arrestos administrativos o incluso la baja de la corporación, dependiendo de la gravedad de la conducta y de lo que determinen las autoridades internas.

Por ahora, la dependencia no ha informado cuál será la medida que se aplicará, ya que el procedimiento continúa en integración.

