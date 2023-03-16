Empresa que operaba trenes accidentados en Grecia indemnizará a las familias

La empresa privada Hellenic Train indemnizará con 42 mil euros, equivalente a 44 mil 550 dólares, a las familias de las personas que murieron en el choque de trenes de Grecia el pasado 28 de febrero.

Mientras que los heridos recibirán un pago de entre cinco mil y 10 mil euros, equivalente a cinco mil 300 y 10 mil 500 dólares, dependiendo de las lesiones que sufrieron y el tiempo que estuvieron hospitalizados.

La empresa de trenes explicó que la indemnización a las víctimas no constituye una aceptación de responsabilidad por parte de la compañía sino un requisito que prevé el reglamento comunitario.

Esta indemnización se suma a la que anunció el gobierno griego la semana pasada, la cual consiste en otorgar una pensión mensual de mil 1600 euros, equivalente a mil 700 dólares, a cada familia que perdió a un ser querido en el choque de trenes en Grecia, así como la eliminación de sus deudas ante el Estado.

🇬🇷 Miles de manifestantes protestan en Grecia por el choque de trenes más mortífero del país



Se estima que solo en el centro de Atenas más de 40.000 manifestantes marcharon hacia el Parlamento para mostrar su indignación por el accidente ferroviario del pasado 28 de febrero. pic.twitter.com/zUBov4HDpP — Xavier “MEMIN”✝️ (@MeminDonoso) March 16, 2023

En Grecia protestan por choque de trenes que dejó 57 muertos

Este 16 de marzo, Grecia se detuvo como protesta por el choque de trenes que dejó 57 muertos. Los trabajadores dejaron de laborar en trenes, barcos, aviones y transporte público, por lo que la movilidad en el país se frenó.

Las manifestaciones iniciaron desde el domingo 12 de marzo, cuando cientos de personas se reunieron en la plaza Syntagma y marcharon hasta las oficinas de la Organización Helénica de Ferrocarriles en Atenas.

Se espera que la huelga dure 24 horas, después de haber sido convocada por los sindicatos más grandes del sector público y privado del país, quienes acusan al gobierno de no solucionar los problemas en el servicio y mantener deficientes medidas de seguridad en el ferrocarril.

Las autoridades de Grecia iniciaron una investigación judicial sobre el accidente, mientras que el gobierno prometió reparar y modernizar el servicio de trenes en todo el país.

El 28 de febrero, un tren de pasajeros chocó con un tren de carga en los alrededores de la ciudad de Tempi. El accidente dejó un saldo de 57 muertos, muchos de ellos eran estudiantes universitarios y nueve miembros de la tripulación del tren.

