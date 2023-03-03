Ya son 57 los muertos por el choque de trenes en Grecia.

Los rescatistas reanudaron la búsqueda de las víctimas del accidente de trenes más mortífero de Grecia el jueves (2 de marzo), revisando los restos aplastados y torcidos de los vagones que descarrilaron y luego se incendiaron en un desastre que dejó al menos 57 muertos y decenas de heridos.

El tren de pasajeros de alta velocidad con más de 350 personas a bordo se estrelló de frente con un tren de carga cerca de la ciudad de Larissa el martes por la noche (28 de febrero), y las temperaturas en un vagón habían subido a 1.300 Celsius (2.370 F) después de que se incendió

Muchas de las víctimas eran estudiantes universitarios que regresaban a casa después de un largo fin de semana festivo, y las autoridades dijeron que se esperaba que el número de muertos aumentara aún más. Decenas resultaron heridas.

Giorgos Gerapetritis / Nuevo Ministro griego de Transporte:

“La investigación de la causa se llevará a cabo de manera transparente y absolutamente exhaustiva, esta es la orden del primer ministro. Por eso, hoy se conformará un comité ad-hoc de expertos para estudiar las causas sistémicas que llevaron a la tragedia que estamos viviendo, las anormalidades, la pasividad que existió en el tiempo, si es que existieron”.

A Red Cross rescue worker involved with the search for victims of Greece's deadliest train crash, says the train wreck will remain in his memory forever https://t.co/xVPPb2H1Z6 pic.twitter.com/B5T5lb5mh3 — Reuters (@Reuters) March 2, 2023

Choque de trenes en Grecia provoca nuevas manifestaciones

Los manifestantes marcharon por las calles de Tesalónica el jueves (2 de marzo) por un devastador accidente de trenes que mató a decenas de pasajeros junto con miembros de la tripulación en el peor desastre ferroviario de Grecia.

Un video subido a las redes sociales mostraba a los manifestantes cantando y sosteniendo pancartas mientras marchaban por las concurridas calles de la ciudad portuaria griega.

Unas 2 mil personas también protestaron en Atenas, algunas con una pancarta que decía "nuestras vidas importan", hasta que la multitud fue dispersada por las fuertes lluvias.

Ya son 56 los muertos por el choque de trenes en Grecia. REUTERS/Alkis Konstantinidis|ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

En Grecia el gobierno promete solucionar problemas ferroviarios

El gobierno de Grecia dijo que compartía el dolor de la gente y prometió llevar a cabo investigaciones exhaustivas y solucionar los problemas de la red ferroviaria en crisis.

A medida que se recuperaron más cuerpos el jueves, el número de muertos aumentó a 57, entre ellos estudiantes universitarios que regresaban a casa después de un largo fin de semana festivo. Además de los muertos, decenas de personas resultaron heridas.