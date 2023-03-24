VIDEO: Chris Martin de Coldplay le regala UNA guitarra a Lula da Silva en Brasil

Chris Martin, el vocalista de Coldplay, le regaló una guitarra autografiada al presidente de Brasil Lula da Silva, donde se encuentra la banda británica finalizando su gira de conciertos en el país latinoamericano.

El momento quedó grabado en un video que compartió el presidente brasileño en sus redes sociales. En las imágenes se pudo ver al mandatario acercarse al cantante, luego de saludarse, el presidente le dio un libro con su firma.

Posteriormente, Chris Martin sacó una guitarra de su estuche y se la dio al mandatario Lula da Silva, quien la tomó e intentó tocar algunas notas con ella. La guitarra tenía la firma de todos los integrantes de la banda británica.

Uma boa conversa com direito a uma palhinha com o violão que ganhei de presente de Chris Martin, do @coldplay.



🎥: Audiovisual/PR pic.twitter.com/F9OdLwXka1 — Lula (@LulaOficial) March 24, 2023

La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, también compartió el video en sus redes sociales en donde el mandatario intentó tocar la guitarra.

“Meregalaron una guitarra y no una pulsera”, escribió Lula da Silva en Twitter, ello en alusión a las pulseras de luces que la banda regala en sus conciertos a sus fans.

Encontro com Chris Martin e representantes da ONG Global Citizen. Falamos sobre Meio Ambiente e proteção da Amazônia. Ganhei um violão e não uma pulseira.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/X751SmlkLD — Lula (@LulaOficial) March 23, 2023

¿Por qué Chris Martin de Coldplay se reunió con Lula da Silva?

Lula da Silva se reunió con la banda Coldplay durante su gira por Brasil en Río de Janeiro para discutir temas de emergencia climática, entre otros asuntos.

Algunos medios locales indicaron que Lula da Silva invitó a la banda para que participe en la cumbre climática COP30 que se realizará en Brasil en el año 2025.