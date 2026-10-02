Revelan el estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a inyección letal

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, permanece en estado crítico, de acuerdo con información proporcionada por su equipo legal en un documento presentado ante un tribunal.

Los abogados de Pike solicitaron que las autoridades de Tennessee guarden todas las pruebas relacionadas con el procedimiento fallido, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió durante el intento de ejecución.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

De acuerdo con el documento presentado por sus abogados, Pike continúa hospitalizada y recibe asistencia respiratoria mediante un ventilador. Su equipo legal señaló que el personal médico trabaja para salvarle la vida y tratar los efectos de los medicamentos que recibió durante el procedimiento.

Y es que, la defensa también indicó que Pike sufrió lesiones importantes en ambos brazos, presentando en estos inflamación, quemaduras y ampollas después de los intentos de colocar las vías intravenosas.

"Christa permanece en estado crítico y recibe atención médica por los devastadores efectos de los sucesos del miércoles por la noche", declararon sus abogados.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias de Tennessee no han proporcionado un diagnóstico médico independiente sobre su estado actual.

¿Por qué falló la inyección letal?

Según la versión presentada por los abogados, las vías intravenosas no habrían quedado colocadas correctamente y algunas venas se habrían reventado, por lo que el medicamento pudo haber ingresado parcialmente a los tejidos en lugar de llegar de manera adecuada al torrente sanguíneo. Además, la defensa sostiene que se realizaron varios intentos para obtener acceso intravenoso antes de administrar las dosis.

¿Quién es Christa Pike?

Christa Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en Knoxville, Tennessee, en 1995.

Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen y después fue sentenciada a la pena capital. Su ejecución estaba programada para el 30 de septiembre de 2026 y, de haberse concretado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.