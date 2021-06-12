Christian Eriksen se desploma en el campo de juego; intentan reanimarlo

Duras imágenes han circulado en redes sociales sobre el momento en el que el futbolista Christian Eriksen, de 29 años se desploma en mitad de un partido de su selección en la Eurocopa. El jugador es parte de la selección de Dinamarca, que disputaba un partido contra Finlandia.

El desmayo del jugador Christian Eriksen, ha causado preocupación entre sus compañeros y miles de espectadores pues en pleno juego cayó al suelo y le realizan acciones de reanimación ante la mirada atónita de sus compañeros.

Corría el minuto 43 cuando Eriksen cayo sobre el césped y a los pocos minutos, los cuerpos sanitarios acudían a hacer masajes de reanimación.

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El partido fue suspendido a pocos segundos de que llegara el mediotiempo. Los equipos se retiraron del terreno de juego que tenía un marcador de empate a cero goles.

El equipo médico de Dinamarca y una camilla se acercaron corriendo a la banda, mientras al jugador le realizaban un masaje cardiaco.

Los compañeros de Eriksen rodearon al jugador para evitar que se vieran imágenes, mientras los jugadores finlandeses y el público contenían la emoción a la espera de ver la evolución de Eriksen, que permanecía en el suelo después de varios minutos.

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La UEFA informó a través de su cuenta de Twitter que el partido de la Euro 2020 en Copenhague ha sido suspendido debido a una emergencia médica.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Los jugadores de Finlandia abandonaron en el terreno de juego, mientras Eriksen era retirado de la cancha en camilla con mantas a su alrededor para que las cámaras no pudieran tomaarlo.

El público aplaude y está a la expectativa del estado de salud del danés. Los rostros en el Parken Stadion de Copenhague son de preocupación.

En twitter circulan cientos de mensajes de apoyo al futbolista por parte de los aficionados en espera de saber más detalles a cerca de su estado de salud.

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¿Cuál es su estado de salud?

De acuerdo con fotografías que circulan en redes, Christian Eriksen habría salido consciente del campo de juego y se reporta que se encuentra en un centro de atención médico y se encuentra estable, esto tras sufrir un desmayo y quedar inconsciente por unos minutos en el partido entre Dinamarca y Finlandia.