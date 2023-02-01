CIDH pide a México proteger a jesuitas de Cerocahui, Chihuahua

La Compañía de Jesús en México dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 11 jesuitas de Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique, Chihuahua.

El organismo internacional consideró que la comunidad jesuita se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

🟠@CIDH otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad #jesuita de #Cerocahui, Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable, gravedad y urgencia, luego de los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín. https://t.co/hLH7TSZdp2 — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) February 1, 2023

En la solicitud se detalló que los jesuritas han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.

La CIDH recordó que en junio de 2022 dos jesuitas fueron asesinados en el interior de la iglesia en Urique, Chihuahua.

¿Qué medidas tiene que tomar México para proteger a jesuitas?

La indicó que en el contexto de violencia e inseguridad en la que se encuentran los jesuitas en la región Tarahumara de Chihuahua, el gobierno de México deberá implementar medidas para garantizar la integridad de esta comunidad.

*Debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros.

*Debe adoptar medidas de protección que permitan a jesuitas continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra.

*El Estado mexicano deberá reunirse con los jesuitas beneficiados y sus representantes para concertas las medidas de protección.

*Deberá informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Tras el caso de los jesuitas asesinados, el Estado informó que se reforzaron las medidas de seguridad en la región de Chihuahua; el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público; las medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral; las reuniones con representantes para medidas de seguridad; entre otras.