Jesuitas piden a gobierno revisar estrategia de seguridad en Chihuahua

Ciudad de México. A seis meses del asesinato de dos jesuitas en Chihuahua, La Compañia de Jesús llamó a los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad de la región.

A través de un comunicado, los jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara continuan exigiendo verdad y justicia por el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paúl Osvaldo Berrelleza.

Advierten que reconocen los esfuerzos, pero condenan la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios.

“Anhelamos la paz en las comunidades de la Sierra y en todo el territorio nacional, y nuestra voz se une a la de miles de víctimas en este país, así como a la de muchos pueblos como el de Cerocahui que ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre. La paz soló será posible en la medida en que haya una justicia expedita y real”.

📍A seis meses de impunidad.Los #jesuitas de la Sierra #Tarahumara hacen llamado a los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad de la región, ya que continuan los asesinatos,las extorsiones y los desplazamientos forzados.



🔗 https://t.co/b6s1Dwi07m pic.twitter.com/h3xER5XmFr — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) December 19, 2022

Reiteraron que la indiferencia y el silencio no son una opción y las muertes piden ser escuchadas.

“Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad pública de la región y se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar los derechos de las víctimas, pues continuan los asesinatos, las extorsiones, la tala clandestina y los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara”.

Mencionan que quieren respuestas estructurales a problemas estructurales.

“Nuestros hermanos jesuitas donaron la vida hasta el final, fueron asesinados sirviendo. Se llevaron sus vidas, pero nos dejaron la memoria para seguir resistiendo, la fuerza para seguir caminando en la Sierra y la dignidad para seguir hermanándonos con otras y otros”

