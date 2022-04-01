Ciencia: latina gana beca de investigación de lucha contra el cáncer

Citlally López tiene dos metas claras: encontrar la cura contra el cáncer, a través de su nueva beca de investigación, y romper las barreras culturales y de género que rodean el muy masculino mundo de la ciencia.

Como estudiante de ciencia en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV por sus siglas en inglés), esta joven mexicana-estadounidense recibió una beca de 20.000 dólares para seguir con su investigación enfocada en crear un medicamento que pueda detener o evitar el crecimiento de células de cáncer.

Es un agente anticancerígeno, lo que significa es que se dirigirá a estas células de cáncer y evitará que crezcan, porque la forma en que funciona el cáncer es que prolifera y crece, y así es como puede infectar otras áreas del cuerpo

La joven, primera en su familia en ir a la universidad, conoce de primera mano el dolor de haber perdido a algunos familiares por cáncer, lo que hace que vea de una manera diferente la investigación.

Además, sin darse cuenta, con el reconocimiento de la beca, ha llevado su lucha más allá de la ciencia, marcando la diferencia para la comunidad latina y derribando las barreras de género.

Su nueva beca busca financiar proyectos liderados por individuos provenientes de comunidades poco representadas en el área de la investigación y la ciencia.

Gana beca de investigación y ahora busca la cura del cáncer

López, de acuerdo con su mentor y maestro, el profesor Jun Hang, es mucho más que una buena estudiante.

Ella trabajó rigurosamente para aprender las habilidades fundamentales de la ciencia. Decidimos postularnos para la beca de investigación, y afortunadamente fue seleccionada.

López asegura que, aunque sus padres no entienden bien su trabajo, se sienten felices de saber que gracias a ella la UNLV recibió por primera vez esta importante beca de investigación, que abre la puerta a la ciencia y la búsqueda de una cura definitiva contra el cáncer.

