Científico se encoge tras vivir 100 días bajo el agua, un nuevo récord mundial

Un momento histórico se presenció en Estados Unidos el pasado viernes 9 de junio de 2023, cuando se estableció un nuevo récord mundial avalado por Guinness para la persona que más tiempo ha pasado sumergido en agua. Se trata del científico Joseph Dituri, profesor en la Universidad del Sur de Florida, quien pasó 100 días bajo el agua, concretamente viviendo a seis metros de profundidad.

Apodado como "Dr. Deep Sea", el investigador se quedó en el Jules' Undersea Lodge, dentro de Cayo Largo, Florida. Es el único hotel estadounidense que se presume como submarino, por lo que la idea era que Dituri pudiera permanecer más de tres meses sin tener contacto directo con los rayos del Sol y sufrir la presión marítima.

Todo esto era parte de una investigación nombrada como Proyecto Neptuno 100, con el objetivo de identificar cómo afecta la presión en el cuerpo humano durante tanto periodo de tiempo, algo que en primera instancia ya impactó en su estatura, pues ahora mide 1.3 centímetros menos.

¿Qué pasó con el profesor que vivió 100 días bajo el agua?

Fue el 1° de marzo de 2023 cuando Joseph Dituri se sumergió para no regresar hasta 100 días después. Es un ingeniero biomédico que, entre los múltiples objetivos de su investigación y además de revisar el impacto de la presión hiperbárica sobre su cuerpo, también espera que sea útil en el tratamiento de enfermedades, como podrían ser lesiones cerebrales traumáticas.

"La hipótesis de Dituri que lo llevó a este proyecto es que el aumento de la presión tiene el potencial de ayudar a los humanos a vivir más tiempo y prevenir enfermedades asociadas con el envejecimiento", se lee en el comunicado de la Universidad del Sur de Florida.

Se espera que los resultados que se obtengan de la investigación sean presentados en la Conferencia Mundial de Medicina Extrema en Escocia, el próximo mes de noviembre, pues también presume mejoras "significativas" en su sueño, colesterol e inflamación.

¿Cuál es el récord de más tiempo viviendo bajo el agua?

Con esta hazaña, "Mr. Deep Sea" establece el Récord Guinness como la persona con mayor tiempo viviendo debajo del agua, batiendo su propia marca de 73 días y dos horas establecida varios meses atrás, por lo que se trata de un investigador comprometido con la causa.

"El cuerpo humano nunca ha estado bajo el agua tanto tiempo. Esta experiencia me ha cambiado de manera importante, y mi mayor esperanza es haber inspirado a una nueva generación de exploradores e investigadores para superar todos los límites", señaló el médico.

