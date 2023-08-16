¿Por qué Marte gira más rápido cada año y qué consecuencias tiene?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que cada año Marte gira más rápido, lo que provoca que sus días sean más cortos, según datos recogidos por el módulo InSight, que operó en el planeta rojo durante cuatro años.

Gracias a los datos obtenidos por el Mars durante ese lapso, los científicos realizaron mediciones precisas sobre la rotación de Marte, detectando por primera vez cómo se “tambalea debido al chapote de su núcleo de metal fundido”.

Con los datos obtenidos por el InSight, los expertos descubrieron que la rotación del planeta se está acelerando en aproximadamente cuatro milisegundos de arco por año, lo que provoca una reducción en la duración del día de una fracción de milisegundo por año.

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¿Por qué Marte gira más rápido cada año?

Aunque se trata de una aceleración sutil, los expertos no saben con precisión qué es lo que la está causando; no obstante tienen algunas teorías de por qué Marte gira más rápido cada año.

De acuerdo con los científicos esto se puede deber a la acumulación de hielo en los casquetes polares o el rebote postglacial, donde las masas de tierra se elevan después de haber sido enterradas por el hielo. El cambio en la masa de un planeta puede hacer que se acelere un poco como un patinador sobre hielo que gira con los brazos estirados y luego los retrae.

“Es realmente genial poder obtener esta última medición, y con tanta precisión”, dijo el investigador principal de InSight, Bruce Banerdt, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.

“He estado involucrado en los esfuerzos para llevar una estación geofísica como InSight a Marte durante mucho tiempo, y resultados como este hacen que todas esas décadas de trabajo valgan la pena”, añadió.