¿Cómo se eligen los nombres de los planetas?

Hace miles de años solo eran cinco los planetas que se conocían, poco a poco los astrónomos fueron identificando más y nombrándolos para poder estudiarlos, pero ¿cómo se eligen sus nombres? Aquí te lo explicamos.

Los primeros planetas conocidos fueron Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, porque estos se podían ver fácilmente en el cielo, los nombres de estos planetas provienen del romano, aunque actualmente los usamos en inglés.

Los primeros astrónomos en Europa escribieron en latín, que era el idioma del Imperio Romano. Así que utilizaron los nombres de los dioses romanos para llamar a los planetas.

Urano, Neptuno y Plutón fueron descubiertos más tarde, pero sus descubridores decidieron seguir con los nombres romanos para que encajaran con el tema de la mitología de los planetas existentes.

¿Quién decide los nombres de los planetas?

A medida que la tecnología avanza, se crean telescopios más grandes y más potentes con los que se han encontrado cosas cada vez más pequeñas en el sistema solar, así como planetas más pequeños, conocidos como exoplanetas.

La Unión Astronómica Internacional es la encargada de nombrar a cada planeta que se descubre, además de decir entre la delgada línea de cuando se trata de un nuevo planeta o no, y todo basado en su tamaño.

Además no solo nombran planetas, sino todo lo que encuentran en el espacio como lunas, asteroides, cometas, anillos, objetos del Cinturón de Kuiper, cráteres.

“Como somos humanos, queremos nombrar estas cosas. Nos da una conexión con el enorme universo que nos rodea. Dentro de miles de años, la gente seguirá nombrando planetas, mientras continuamos explorando el mundo que nos rodea”, describe la casa.

¿Por qué el planeta Tierra se llama así?

El planeta Tierra, que es donde habitamos, es el tercero del sistema solar en orden de distancia al Sol, y el quinto más grande.

El nombre viene del latín Terra, que significa tierra o suelo. Según la mitología griega, proviene del nombre Gaía, que era la diosa madre de todos los dioses y de los seres vivos. El nombre oficial del planeta en inglés es Earth, que también significa Tierra en español.

