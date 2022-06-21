Es posible que exista vida en Venus: Tecnológico de Massachusetts

Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) han señalado que es muy posible que exista vida extraterrestre en Venus. Todo con base en los resultados de su más reciente estudio revisado por pares.

Cabe recordar que el año pasado, científicos llamaron la atención luego de que anunciaron el descubrimiento de muchas fuentes de fosfina en la atmósfera de Venus. En aquel momento se afirmó que ese gas incoloro e inodoro podría ser una posible señal de vida debido a que a menudo se debe a la descomposición de la materia orgánica en la Tierra.

Estudio de científicos del MIT:

Nuestro modelo, por lo tanto predice que las nubes son más habitables de lo que se pensaba y pueden estar habitadas. Es posible que los organismos vivos ahora prosperen dentro de las cubiertas de nubes de Venus.

Ahora, surge una nueva hipótesis, ya que conforme a Futurism, las nubes en la atmósfera de dióxido de carbono de Venus, podrían tener formas de vida que podría ser resistente a las gotas de ácido sulfúrico que las rodean.

"Life could be making its own environment on Venus." https://t.co/T1McCCRub7 — Futurism (@futurism) June 20, 2022

Científicos del MIT hablan sobre posible forma de vida en Venus

Conforme a un nuevo estudio de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), señala que la presencia de amoníaco podría neutralizar ese ácido sulfúrico y es precisamente el amoníaco que impulsaría una larga cadena de reacciones químicas que pueden hacer que las nubes de Venus se conviertan en un lugar hospitalario para vivir.

En su estudio, científicos señalan que: "Esencialmente, la vida podría estar creando su propio entorno en Venus".

Los científicos del Tecnológico de Massachusetts también sugieren que el gas amoníaco en sí mismo, podría ser el resultado de procesos biológicos en lugar de rayos o erupciones volcánicas, como se sugirió en investigaciones anteriores.

Several folks have asked me what I think about this new paper in Nature claiming that the clouds of Venus have been shown to be “uninhabitable” because of the very low water activity: https://t.co/UV78vEktnq

So a short thread about it:

1/ pic.twitter.com/rBRdA0etS2 — David Grinspoon (@DrFunkySpoon) June 29, 2021

En Venus hay ambientes ácidos como en la Tierra

Sara Seager, profesora de ciencias planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts y coautora de investigación, señala que hay ambientes ácidos enla Tierra donde existe vida, "pero no se parece en nada al ambiente en Venus, a menos que la vida esté neutralizando algunas de esas gotas".

Respecto la vida extraterrestre, el estudio de los Científicos William Bains, Janusz J, Petkowsky, Paúl B. Rimmer, y Sara Seager; revisado por los Científicos David Grinspoon y Thomas Puzia, se concliye que: "La vida podría estar creando su propio entorno en Venus".