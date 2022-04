¿Extraterrestre? Extraña especie momificada aparece en playa de Sonora

Benito Juárez, Sonora.- En la playa Paredoncito del municipio de Benito Juárez, Sonora fue encontrada una extraña especie momificada. Algunos habitantes creen que pudiera tratarse de un extraterrestre por su extraña morfología.

Fue Luis Enrique Ortiz quien dando un paseo por la orilla con su espoda encontró al animal momificado entre ramas. Aparentemente la marea lo habría sacado del mar.

El esqueleto que sorprendió a habitantes de la costa sur de Sonora y que dicen, no hay ningún animal parecido en la zona. pic.twitter.com/R34V0UrCHB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2022

“Vimos sus extremidades delanteras en forma de aletas, entonces ya nos llamó la atención, dijimos esto no es un gato, no es un perro, ni algo conocido, debe ser algo diferente y mira, tanto que ha causado el asombro de mucha gente acá. Ni los mismos pescadores, gente que vive aquí toda su vida, jamás habían visto esto”, fue lo que narró Luis Enrique ante el hallazgo.

Los habitantes de ese pueblo pesquero, ubicado en el municipio de Benito Juárez, al sur de Sonora, se asombraron por el extraño animal, con extremidades traseras con garras y las delanteras con aletas.

Luis Enrique señaló: “Movimos cada articulación, nos cerciorarnos que no haya ningún truco y al parecer no lo hay; a menos que se demuestre lo contrario. A simple vista no tiene ninguna unión que sea del propio animal, entonces invitamos a los conocedores del tema, para que nos ayuden a descubrir este enigma, este misterio”.

Mientras se llega a conocer la especie de dicho animal, algunas personas ya le estaban poniendo apodos. Dice entre risas Luis Enrique: “Sí, ya le dicen Chupacabras 2, el comeniños y cosas así".

El especimen fue puesto a disposición de especialistas para que determinen de qué se trata.

Dónde se encuentra la playa Paredoncito de Sonora

Paredoncito es una ranchería del municipio de Benito Juárez, ubicada en el sur del estado mexicano de Sonora, en la costa del Mar de Cortés.

La ranchería es la tercera localidad más habitada del municipio, ya que según los datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Paredoncito tiene un total de 2 mil 251 habitantes.