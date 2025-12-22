¡Cambios en la BMV y Wall Street! Así cierran los mercados este lunes 22 de diciembre 2025

¿Te conviene invertir? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 22 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 22 de diciembre 2025?

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró un desempeño positivo en la sesión de hoy. El indicador se situó en las 64,778.18 unidades, lo que representa un avance del 1.27% respecto al cierre previo.

Este incremento equivale a una ganancia de 811.2 puntos, en una jornada marcada por un dinamismo operativo que alcanzó un volumen de 145,622,133 títulos intercambiados.

Cierre de Wall Street hoy 22 de diciembre 2025

Los principales índices de Nueva York finalizaron la jornada con ganancias generalizadas, según datos preliminares. El S&P 500 lideró el avance con una subida de 43.45 puntos (0.64%), cerrando en un nivel histórico de 6,877.95 unidades.

Por su parte, el sector tecnológico también mostró solidez: el Nasdaq Composite sumó 121.21 puntos (0.52%) para situarse en las 23,428.83 unidades. Finalmente, el Dow Jones registró un avance de 222.65 puntos (0.46%), ubicándose en los 48,357.54 puntos al cierre de la sesión.

Precio del dólar en México hoy 22 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de diciembre 2025, en $16.60 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 22 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 22 de diciembre de 2025, se ubica en 88 mil 061 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.63% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 583 mil 217 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 22 de diciembre 2025

El precio del petróleo registró un alza para este lunes después de que la Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela el día anterior, y Ucrania dañó dos buques y muelles en Rusia, aumentando el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo.

