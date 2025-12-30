¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Precio del dólar 30 de diciembre 2025

¿Cuáles fueron los cambios en los mercados este martes? Entérate de cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar hoy 30 de diciembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca te informa qué ajustes registraron los indicadores financieros de México en los últimos días de diciembre y a unos días de que inicie el año 2026.

¿Cómo cierra la BMV hoy 30 de diciembre 2025?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó un -1.51% a 64,358.8 puntos al cierre de este 30 de diciembre de 2025.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 30 de diciembre 2025?

Las acciones estadounidenses cayeron el martes, mientras que el oro se recuperó en el penúltimo día de negociación del año 2025.



El Promedio Industrial Dow Jones cayó 94,87 puntos, o un 0,20%, hasta los 48.367,06.

El S&P 500 (.SPX) cayó 9,51 puntos, o 0,14%, a 6.896,23

El Nasdaq Composite (.IXIC) cayó 55,27 puntos, o 0,23%, a 23.419,08

Los tres índices cayeron en territorio negativo en una sesión previa a las vacaciones de bajo volumen, en un final moderado para un año volátil.

Después de haber superado un año de guerras arancelarias, el cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos y una intensa lucha geopolítica, los tres índices estadounidenses, junto con sus homólogos mundiales, están preparados para registrar sólidas ganancias de dos dígitos.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 30 de diciembre de 2025, en $16.55 pesos la compra y se vende en $18.75 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El petróleo operaba estable el martes después de una sesión volátil, ya que los inversores evaluaban las esperanzas frustradas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente en torno a Yemen.



Los futuros del crudo Brent para entrega en febrero, que vencen el martes, cayeron 2 centavos, o 0,03%, a 61,92 dólares el barril



para entrega en febrero, que vencen el martes, cayeron 2 centavos, o 0,03%, a 61,92 dólares el barril El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajó 13 centavos, o 0,22%, a 57,95 dólares.

El lunes, ambos índices de referencia subieron más de un 2% debido a que Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra Yemen y después de que Moscú acusó a Kiev de atacar una residencia presidencial rusa, minando las esperanzas de un acuerdo de paz.

Con información de Reuters