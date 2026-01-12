Logo Inklusion Sitio accesible
¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de enero 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y el precio del dólar comenzaron la jornada de este 12 de enero 2026 con cambios importantes en sus cotizaciones.

Escrito por:  Fernanda Benítez Oscar Morales

¡Cambios en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 12 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de enero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) alcanzó este lunes 12 de enero su segundo máximo consecutivo del año, al ganar 1.03 por ciento, equivalente a 682.99 puntos más, para cerrar en las 66 mil 745.61 unidades.

Cierre Wall Street hoy 12 de enero 2026

Wall Street también cerró con máximos históricos. Según datos preliminares, el S&P 500 subió 10,35 puntos, un 0,15%, hasta 6.977,29 unidades; el Nasdaq Composite ganó 62,56 puntos, un 0,26%, hasta 23.733,90; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 80,50 puntos, un 0,16%, hasta 49.584,57 unidades.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en  Banco Azteca cerró la jornada de hoy 8 de enero de 2026, en $16.45 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 12 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 8 de enero de 2026, se ubica en 91 mil 434 dólares por unidad, registrando un importante aumento a 0.64% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 638 mil 230 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 12 de enero 2026

El precio del petróleo subió y se estableció en máximos de siete semanas el lunes por temores de que las exportaciones de Irán puedan disminuir a medida que el miembro sancionado de la OPEP reprime las manifestaciones antigubernamentales.

  • Petróleo Brent - 63.87 dólares por barril.
  • Petróleo West Texas Intermediate - 59.50 dólares por barril.
