Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 de enero 2026; precio del dólar y peso mexicano

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 13 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 de enero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes 13 de enero con una caída de -0.61% quedando el índice en 66,337.42, esto luego de dos días consecutivos de mantener ganancias.

Cierre Wall Street hoy 13 de enero 2026

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este martes. El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 empresas, bajó 0.80% a 49,191.99 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cedió 0.19% a 6,963.74 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.10% a 23,709.87 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 13 de enero de 2026, en $16.35 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 13 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 13 de enero de 2026, se ubica en 94 mil 300 dólares por unidad, registrando un importante aumento a 3.40% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 682 mil 184 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 13 de enero 2026

El precio del petróleo subió más de un 2% el martes debido a que la perspectiva de interrupciones en las exportaciones de crudo iraní eclipsó un posible aumento del suministro desde Venezuela.



Petróleo Brent - 65.47 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 61.15 dólares por barril

Irán, uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se enfrenta a las mayores manifestaciones antigubernamentales en años.