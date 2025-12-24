¡Mercados en calma por Nochebuena! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street este miércoles

¿Te conviene invertir en Nochebuena? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 24 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 24 de diciembre 2025?

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, se ubicó en 65,616.43 puntos, mostrando una ligera variación positiva de 0.03%, equivalente a un avance de 21.02 puntos.

Durante este miércoles 24 de diciembre, se negociaron 16,353,804 títulos, lo que refleja una actividad moderada en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 24 de diciembre 2025

Hoy, 24 de diciembre de 2025, Wall Street cerró la sesión al alza con máximos históricos en una jornada de menor actividad por la víspera de Navidad.

El Dow Jones Industrial Average subió cerca de 0.6%, el S&P 500 avanzó alrededor de 0.32% y el Nasdaq Composite también terminó en terreno positivo, impulsados por un repunte en acciones relacionadas con inteligencia artificial.

Precio del dólar en México hoy 24 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 24 de diciembre 2025, en $16.55 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 24 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 24 de diciembre de 2025, se ubica en 87 mil 598 dólares por unidad, registrando un leve aumento del 0.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 570 mil 934 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 24 de diciembre 2025

El precio del petróleo cerró marginalmente a la baja el miércoles y los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020, ya que los inversores sopesaban el crecimiento económico de Estados Unidos y evaluaban el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia.

