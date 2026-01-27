¡Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores! Así cierra el precio del dólar este martes

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este martes 27 de enero de 2026. En general ambos registraron ganancias.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este martes 27 de enero al alza, con incremento del 0,17%, hasta los 68.823,90 puntos. El índice marcó un máximo de 69.255,14 puntos y la cifra mínima de 68.336,05 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo durante este día se situó en el 1,33%.

Cierre de Wall Street hoy 27 de enero 2026

Por otro lado, Wall Street registró un cierre mixto, ya que el el Dow Jones de Industriales bajó un 0,83%, hasta 49.003 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 ganó un 0,41%, hasta 6.978 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,91%, hasta 23.817 enteros.

¿A cuánto está el dólar en México este 277 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de enero de 2026,6 en $15.75 pesos la compra y en $17.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.40 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 27 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 27 de enero de 2026, se ubica en 89 mil 196 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.06% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 530 mil 084 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 27 de enero 2026

El precio del petróleo subió este martes un 3% debido a que los productores se recuperaron de una tormenta invernal que afectó la producción de crudo y redujo a cero las exportaciones de crudo de la Costa del Golfo de Estados Unidos durante el fin de semana.



Petróleo Brent - 67.57 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 62.39 dólares por barril

Con información de Reuters...