¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores este 31 de diciembre 2025?

Los mercados registraron cambios importantes este miércoles 31 de diciembre de 2025. ¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores este día en la víspera de Año Nuevo?

¿Cómo cerró la BMV hoy 31 de diciembre de 2025?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajó -0.12% a 64,288.67 puntos al cierre de este 3i de diciembre de 2025.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca hoy?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 30 de diciembre de 2025, en $16.55 pesos la compra y se vende en $18.8 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

¿Cómo cierra Wall Street hoy 31 de diciembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja en la última sesión de negociación de 2025, pero anotaron grandes ganancias anuales después de un año de montaña rusa dominado por las incertidumbres arancelarias del presidente Donald Trump y una euforia en torno a las acciones centradas en la inteligencia artificial.

El S&P 500 (.SPX) Dow (.DJI) y Nasdaq (.IXIC), registraron ganancias de dos dígitos este año, su tercer año consecutivo en verde, una racha vista por última vez durante 2019-2021.

El repunte se vio impulsado por un apetito insaciable por las acciones de inteligencia artificial que impulsó a los tres índices a máximos históricos este año.

El Dow Jones también registró su octavo mes consecutivo de ganancias, la racha más larga desde 2017-2018. El S&P 500 también se encaminaba a su octavo mes consecutivo de ganancias hasta justo antes del cierre, y terminó con pérdidas mensuales en diciembre.



El S&P 500 (.SPX), perdió 50,74 puntos, o 0,74%, a 6.845,50 puntos

Nasdaq Composite (.IXIC) perdió 177,09 puntos, o 0,76%, a 23.241,99.

El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) cayó 303,77 puntos, o 0,63%, a 48.063,29

¿Cuál es el precio del barril de petróleo?

Los precios del petróleo cayeron el miércoles y registraron una pérdida anual de casi un 20%, ya que aumentaron las expectativas de sobreoferta en un año marcado por guerras, aranceles más altos, mayor producción de la OPEP+ y sanciones a Rusia, Irán y Venezuela.

Los futuros del crudo Brent cayeron aproximadamente un 19% en 2025, la caída porcentual anual más sustancial desde 2020 y su tercer año consecutivo de pérdidas, la racha más larga registrada. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos registró una caída anual de casi el 20%.

El último día del año, los futuros del petróleo Brent cerraron en 60,85 dólares por barril, una baja de 48 centavos (0,8%). El crudo estadounidense WTI cayó 53 centavos (0,9%), para cerrar en 57,42 dólares por barril.

Con información de Reuters