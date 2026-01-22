¿Y el precio del dólar? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados mundiales este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este jueves 22 de enero de 2026. Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 22 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró 0.46% con 68,347.98 puntos al cierre de este 22 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 22 de enero 2026

El índice MSCI de acciones globales subió el jueves y el dólar cayó debido a que los inversores se inclinaron por apuestas más riesgosas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó las amenazas arancelarias contra ocho países europeos y descartó apoderarse de Groenlandia por la fuerza.

Trump dijo el jueves que los detalles de un acuerdo estadounidense sobre Groenlandia aún se están resolviendo después de que se retractara de sus amenazas de apoderarse del territorio danés.

En Wall Street, los principales índices cerraron al alza:



El Promedio Industrial Dow Jones subió 306,78 puntos, o 0,63%, a 49.384,01



El S&P 500 ganó 37,73 puntos, o 0,55%, a 6.913,35



El Nasdaq Composite subió 211,20 puntos, o 0,91%, a 23.436,02



¿A cuánto está el dólar en México este 22 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de enero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.64 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.60 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 22 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de miércoles 21 de enero de 2026, se ubica en 89 mil 572 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.18% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 570 mil 563 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 22 de enero 2026

El pecio del petróleo registró una caída de 2%, alcanzando un mínimo de una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suavizó las amenazas hacia Groenlandia e Irán y por algunos movimientos positivos que podrían conducir a una solución para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.



Petróleo Brent - 64.06 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 59.36 dólares el barril

Con información de Reuters