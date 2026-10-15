Wall Street se tiñe de rojo al igual que la BMV

Las preocupaciones por la inflación en Estados Unidos marcaron el cierre de los mercados este miércoles 14 de octubre de 2026. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó con pérdidas, mientras los principales índices de Wall Street retrocedieron ante la posibilidad de nuevos aumentos en las tasas de interés. En contraste, el petróleo subió por las tensiones en Medio Oriente.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV cayó 0.26% y se ubicó en 66,790.35 puntos, con lo que rompió una racha de cuatro jornadas consecutivas al alza.

¿Cómo cerró Wall Street este miércoles?

Los tres principales índices de la bolsa estadounidense terminaron en terreno negativo:



Dow Jones : bajó 0.09%, a 51,621.48 puntos.

: bajó 0.09%, a 51,621.48 puntos. S&P 500 : retrocedió 1.11%, a 7,718.94 unidades.

: retrocedió 1.11%, a 7,718.94 unidades. Nasdaq: perdió 1.88%, a 26,692.87 puntos.

El dato de inflación estadounidense presionó a los mercados. Los precios al consumidor subieron 0.6% en septiembre y registraron un incremento anual de 3.7%, por encima de la meta de 2% de la Reserva Federal (Fed). Esto elevó las expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés.

¿A cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

De acuerdo con las cotizaciones reportadas para Banco Azteca este miércoles, el dólar se ubicó en:



Compra: 17.30 pesos.

Venta: 18.99 pesos.

Estos precios pueden cambiar durante el día. Antes de comprar o vender dólares, conviene consultar la cotización vigente directamente con el banco.

¿Cuánto cuesta el petróleo hoy?

El petróleo registró avances ante los temores por el suministro mundial de crudo, luego de ataques contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita:

WTI : 95.01 dólares por barril, con un avance de 0.92%.

: 95.01 dólares por barril, con un avance de 0.92%. Brent: 105.95 dólares por barril, con una ganancia de 0.24%.

Las tensiones en Medio Oriente y los riesgos para el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz mantuvieron la atención de los inversionistas sobre el mercado energético.