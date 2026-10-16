Wall Street rebota y la BMV toma aire: así cerraron los mercados

Los mercados financieros tuvieron un respiro este jueves 15 de octubre. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ganancias y Wall Street también terminó en terreno positivo, pese a las preocupaciones por la inflación en Estados Unidos. Mientras tanto, el petróleo mantuvo su tendencia al alza ante la incertidumbre sobre el suministro mundial.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV avanzó y terminó en 67,663.29 puntos, frente a los 66,790.35 puntos de la jornada anterior.

El avance representó una recuperación después de las pérdidas del miércoles, en una sesión marcada por los movimientos de los mercados internacionales.

¿Cómo cerró Wall Street este jueves?

Los principales indicadores de Estados Unidos terminaron con ganancias, luego de una jornada de volatilidad en la que los inversionistas evaluaron los datos económicos y el comportamiento de las empresas tecnológicas.

Dow Jones : subió 1.08%, a 52,178.28 puntos.

: subió 1.08%, a 52,178.28 puntos. S&P 500 : avanzó 0.33%, a 7,744.11 unidades.

: avanzó 0.33%, a 7,744.11 unidades. Nasdaq: ganó 0.08%, a 26,713.03 puntos.

El repunte se produjo pese a que la inflación sigue bajo la lupa. Los inversionistas también reaccionaron a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a los resultados empresariales.

¿A cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El dólar abrió este jueves en Banco Azteca con estas cotizaciones:

Compra: 16.45 pesos.

Venta: 18.99 pesos.

El tipo de cambio puede cambiar durante el día, por lo que conviene consultar la cotización vigente directamente con el banco antes de comprar o vender dólares.

¿Cuánto cuesta el petróleo hoy?

El crudo también registró avances. Los precios de referencia se mantuvieron atentos a las tensiones geopolíticas y a las señales sobre la disponibilidad de petróleo en el mercado internacional.

WTI : alrededor de 97.97 dólares por barril.

: alrededor de 97.97 dólares por barril. Brent: alrededor de 105.92 dólares por barril.

El WTI recibió impulso por una reducción importante de las reservas de crudo en Estados Unidos, mientras que las tensiones en Medio Oriente continuaron generando incertidumbre sobre el suministro y el transporte de energéticos.