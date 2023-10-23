Conoce el cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la primera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.16% a 48,197.88 puntos al cierre de este hoy 19 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 23 de octubre 2023?

Los títulos de Wall Street cerraron mixtos el lunes 23 de octubre 2023,, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia retrocedieron desde el 5% y los inversores centraron su atención en los resultados empresariales de alto perfil de esta semana y los datos económicos.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.27% a 13,019.12 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 0.17% a 4,216.85 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.58% a 33,935.72 unidades.

Cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cerró el dólar hoy 23 de octubre 2023?

El dólar cayó el lunes 23 de octubre 2023, frente a una cesta de seis destacadas divisas, tras el retroceso de los rendimientos del Tesoro desde el nivel de 5% alcanzado a comienzos de la sesión, y a la espera de los nuevos datos económicos estadounidenses previstos para finales de esta semana.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este lunes 23 de octubre 2023, en $17.30 pesos la compra y se vende en $18.05 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 23 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo bajaron más de un 2% el lunes 23 de octubre 2023, ya que se intensificaron los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio en un intento de contener el conflicto entre Israel y Hamás, lo que alivió las preocupaciones sobre posibles interrupciones en la oferta.

Precio del petróleo Brent cayeron 2.33 dólares a 89.93 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas perdieron 2.59 dólares a 85.49 billetes verdes por barril.