¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Precio del dólar 19 de diciembre 2025

Entérate aquí cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes 19 de diciembre de 2025 y el precio del dólar. Consulta aquí los cambios importantes que se registraron en los mercados en México.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 19 de diciembre de 2025?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.25 a 63,966.98 puntos al cierre de este 19 de diciembre de 2025.

Precio del dólar hoy viernes 19 de diciembre 2025

El precio del dólar en México cerró la jornada de este viernes, en $16.65 pesos la compra y se vende en $ 18.8 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

¿Cómo cierra Wall Street hoy 19 de diciembre 2025?

Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 61,15 puntos, o un 0,90%, para cerrar en 6.835,91 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 299,52 puntos, o un 1,30%, hasta los 23.305,88. El Promedio Industrial Dow Jones subió 180,38 puntos, o un 0,38%, hasta los 48.132,23.

Las acciones estadounidenses cerraron al alza este 19 de diciembre después de un comienzo de semana difícil, ya que un repunte en las acciones tecnológicas compensó la caída de las acciones de consumo como Nike.

Las megacapitalizaciones extendieron sus ganancias desde el jueves, cuando los sólidos pronósticos del fabricante de chips Micron Technology reavivaron el optimismo en torno a las acciones relacionadas con la IA, que recientemente habían estado bajo presión debido a las elevadas valoraciones y las preocupaciones por la financiación.

Las acciones de Micron alcanzaron un máximo histórico el viernes. Nvidia también subió tras el lanzamiento en Estados Unidos de una revisión que podría permitir los primeros envíos a China del segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia.

Mientras tanto, Oracle saltó después de que el propietario chino de TikTok, ByteDance, firmara acuerdos vinculantes para entregar el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de videos cortos a un grupo de inversores, incluido el gigante de la computación en la nube.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo?

Los precios del petróleo subieron levemente ante las posibles interrupciones por un bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos, mientras el mercado espera noticias sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Los futuros del Brent subieron 65 centavos, o 1,1%, para cerrar a 60,47 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 51 centavos, o 0,9%, para cerrar a 56,66 dólares.

Eso hizo que el Brent y el WTI cayeran alrededor de un 1% esta semana después de que ambos crudos de referencia cayeran alrededor de un 4% la semana pasada.

