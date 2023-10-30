Conoce el cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la primera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 30 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.62% a 49,277.36 puntos al cierre de este hoy 30 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 30 de octubre 2023?

Los principales índices bursátiles de Wall Street repuntaron el lunes 30 de octubre 2023, al comienzo de lo que promete ser una semana agitada marcada por una intensa agenda de reportes, datos económicos y la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, con posterior decisión sobre las tasas de interés.

El índice S&P 500 ganó un 1.20% a 4,166.62 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones repuntó un 1.58% a 32,928.96 unidades.

El índice Nasdaq Composite subió un 1.16% a 12,789.48 unidades.

Cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 30 de octubre 2023?

Respecto al dólar, el Yen japonés alcanzó el lunes 30 de octubre 2023 un máximo de dos semanas frente al “billete verde”, tras conocerse que el Banco de Japón está considerando modificar su política de control de la curva de rendimientos para permitir que el retorno de la deuda pública a 10 años supere el 1%.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este lunes 30 de octubre 2023, en $17.30 pesos la compra y se vende en $18.04 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 30 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El petróleo bajó más de un 3% el lunes 30 de octubre 2023, al disminuir la preocupación por la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hamás afecte al suministro de la región y al adoptar los inversores una actitud prudente ante la reunión de la Reserva Federal estadounidense de esta semana.

Precio del petróleo Brent perdió 3.03 dólares a 87.45 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas cayó 3.23 dólares a 82.31 billetes verdes por barril.