¿Qué corcholatas acusaron un proceso interno desigual?

El pasado domingo 27 de agosto, las seis corcholatas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cerraron sus recorridos por la República Mexicana, a pesar de que algunos terminaron satisfechos por la contienda, hubo quienes acusaron de un proceso desigual e injusto.

Ricardo Monreal acusa proceso desigual, dispar e inequitativo

La corcholata Ricardo Monreal agradeció a las personas que lo apoyaron mientras ofrecía las asambleas informativas alrededor del país; sin embargo, acusó también que fue una campaña interna "desigual, dispar e inequitativa".

En su mensaje de manera virtual que se llevó a cabo en punto de las 16:00 horas, dijo: "Cierto, esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa, bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y la vía pública”.

Gracias por acompañarme en este cierre virtual de recorridos en búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, proceso pleno de alegría, pues pudimos saludar a personas valiosas que también quieren un México más próspero y de oportunidades. pic.twitter.com/OVpw0Zacrv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 27, 2023

Fernández Noroña afirmó que hubo desigualdad e injusticia en proceso interno

Por su parte, el militante del Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, lanzó un mensaje hacia las demás corcholatas donde destacó que el proceso fue una competencia desigual y además quien más resultó perjudicado fue él.

“Le digo también desde aquí a mis compañeros y compañera de Morena: he ido a una competencia desigual, a una competencia injusta, a una competencia llena de reglas arbitrarias que todavía acaban de poner una más (...) al único que pretenden sancionar es aquí a su charro negro”, señaló.

Aunado a ello, tachó de absurda la decisión del Comité de Encuestas del partido guinda sobre no incluir en el proceso a aquellas viviendas que mostraran alguna señal de apoyo a alguna corcholata.

AMLO afirma que no hubo faltas de respeto entre corcholatas

El proceso de Morena terminará en medio de algunas acusaciones, como es el caso de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña al excanciller.

A pesar de esto, durante la conferencia mañanera de este lunes 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que el proceso se ha llevado de buena manera y que no hubo ninguna falta de respeto entre las corcholatas.

“Todo estuvo bien sin ningún problema. No ha ido violencia, ningún desorden. Ni siquiera se han faltado al respeto. Han actuado con urbanidad política ¿O ustedes saben de un enfrentamiento? Nada, todo normal", señaló.