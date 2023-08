“Se va a ir a Movimiento Desahuciado": Noroña se lanza contra Marcelo Ebrard tras declaraciones

Este jueves 17 de agosto, Fernández Noroña, corcholata aspirante a ser el Defensor de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024, se lanzó contra Marcelo Ebrard tras las declaraciones del excacnciller. A través de sus redes sociales comentó que en la conferencia de prensa programada para esta mañana en San Juan del Río daría “una declaración muy fuerte”.

“Lamento mucho, de corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento, su declaración es una declaración de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato de Movimiento Desahuciado, yo he sostenido que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja hablando políticamente”, dijo Noroña.

Noroña afirmó que Ebrard va a romper y que mandó a Pío López, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a “decir cosas terribles”. Afirmó que si las prácticas de las que se queja serían a su favor, él las aceptaría.

Noroña acusa que Ebrard actúa por ambición

Noroña reconoció que si Marcelo Ebrard rompiera con el partido y renunciara a la carrera por la presidencia sería un mensaje de una altura muy grande, pues eso demostraría que no estaría actuando por ambición. “Si él hiciera eso de ‘yo doy un paso al lado porque lo que están haciendo no es correcto, pero no voy a romper el Movimiento, es lo más importante’, ay, mis respetos, pero no creo que vaya a hacer eso”, señaló.

Dijo que el excanciller se iría con Movimiento “Deshauciado” porque la derecha ya tiene candidata presidencial, refiriéndose a Xóchitl Gálvez.

Ebrard da ultimátum a Morena para que deje de simular encuestas a favor de Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa, el excanciller acusó directamente a Claudia Sheinbaum de acarreo y de compra de encuestas que la posicionan en primer lugar. En ese sentido, urgió al partido guinda que dejara de simular encuestas a favor de la exjefa de Gobierno de la capital.

“Si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho, desde noviembre del año pasado, entramos a la fase decisiva (...). Permitan que la ciudadanía libremente elija, suspendan inmediatamente lo que están haciendo”. "¿Qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado?”, destacó Ebrard.